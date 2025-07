¿Lo pueden reportar en Datacrédito por no pagar un comparendo? Estas son las consecuencias de ‘colgarse’ con un parte

En Colombia, una infracción de tránsito no solo representa una sanción económica, sino que también puede convertirse en un obstáculo para la vida diaria si no se paga a tiempo.

Sin embargo, no pagar una multa no debe traducirse en inacción. Existen alternativas legales para enfrentar esta situación sin agravarla. Según Luis Felipe Pérez Jaramillo, docente del programa virtual de Derecho de Areandina, “las personas tienen herramientas legales para gestionar estas obligaciones. No se trata solo de pagar o incumplir, también hay rutas jurídicas que pueden aliviar el impacto económico y evitar consecuencias más graves”.