CONFIDENCIALES
Comparendo por invadir el carril de TransMilenio: ni el esquema de un ministro se salva
El esquema del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, invadió el carril de TransMilenio en un trancón de la calle 26 hacia el centro.
La movilidad de Bogotá es uno de los dolores de cabeza más grandes de los ciudadanos. El concejal Juan David Quintero, del partido En Marcha, les ha puesto la lupa a los poderosos que, con sus esquemas de seguridad, parquean donde quieren, sobrepasan los límites de velocidad o invaden carriles exclusivos de TransMilenio.
En la última denuncia pública de Quintero, se reportó un esquema compuesto por ocho camionetas de alta gama custodiadas por cinco patrullas de la Policía. Una vez se verificaron las placas, se pudo constatar que era el esquema del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que estaba invadiendo el carril de TransMilenio ante el monumental trancón de la calle 26 hacia el centro. La Secretaría de Movilidad anunció que interpondrá el comparendo.