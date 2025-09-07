Papá de militar que intentaron quemar vivo en Putumayo le hizo petición al ministro Pedro Sánchez: “No es venganza”

En el Hospital Militar de Bogotá se encuentran hospitalizados el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya, quienes resultaron con graves quemaduras en varias partes de su cuerpo tras ser rociados con un líquido inflamable y prendidos con fuego, en momentos en que adelantaban una operación antidrogas en la vereda Siloé, en Villagarzón, Putumayo.

En la misma institución médica militar de Bogotá está recluido el soldado profesional Daniel Fierro, quien resultó con heridas leves mientras trataba de ayudar a sus dos compañeros para que no se siguieran quemando.

Precisamente, en las últimas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó hasta el Hospital Militar de Bogotá para visitar a los tres militares y hablar con sus familiares.

En medio de su visita, el ministro dialogó con Juan Gabriel Mejía, padre del oficial Miguel Ángel Mejía, militar que resultó gravemente herido.

Mientras avanzaba el encuentro en las instalaciones del Hospital Militar, el padre del oficial del Ejército aprovechó para pedirle al ministro Sánchez que se haga justicia contra los responsables de ese repudiable hecho ocurrido en Putumayo.

“Eso no es trato para un soldado. No es venganza, es más apelando al sentimiento de justicia, porque esto no se puede permitir. No podemos permitir que esto les pase a nuestros soldados”, le dijo el padre del militar al ministro Sánchez, quien le prometió que ese hecho “no va a quedar impune”.

Los padres del subteniente Miguel Ángel Mejía, junto al ministro Pedro Sánchez, en el Hospital Militar. | Foto: Ministerio de Defensa.

El padre del militar también le hizo saber al ministro Sánchez que el parte médico de su hijo es complicado, pero fue enfático en decir que la “última palabra la tiene Dios”.

Al final, los familiares de oficial, junto al ministro Sánchez, elevaron una oración por la pronta recuperación de los militares que están hospitalizados.

El ministro le celebró los cumpleaños al militar Daniel Fierro

En su visita al Hospital Militar, el ministro de Defensa aprovechó para celebrarle el cumpleaños a Daniel Fierro, soldado profesional que resultó con heridas leves, mientras trataba de poner a salvo a sus dos compañeros en instantes en que ardían entre las llamas.

El soldado profesional Daniel Fierro celebrando en el Hospital Militar su cumpleaños, en compañía de su pareja sentimental y el ministro Pedro Sánchez. | Foto: Ministerio de Defensa

El soldado profesional Fierro le hizo saber a Sánchez que el pelotón que fue atacado en el Putumayo siente un gran aprecio por el oficial Miguel Ángel Mejía.