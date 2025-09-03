Suscribirse

Nación

Aterrador: población le prendió fuego a integrantes del Ejército en Putumayo; hay dos militares gravemente heridos

Los hechos ocurrieron en Villagarzón, durante una operación contra el narcotráfico.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 11:35 p. m.
La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.
Hay dos militares gravemente heridos. | Foto: guillermo torres-semana

Un aterrador hecho contra el Ejército se presentó en Villagarzón, Putumayo, en donde fuentes militares confirmaron que la comunidad les prendió fuego a dos uniformados durante una operación contra el narcotráfico.

Durante cinco días estuvieron secuestrados 33 comandos de las fuerzas especiales en El Retorno, Guaviare, luego de una operación contra las disidencias de Mordisco.
Durante cinco días estuvieron secuestrados 33 comandos de las fuerzas especiales en El Retorno, Guaviare, luego de una operación contra las disidencias de Mordisco. | Foto: @PedroSanchezCol/X

El reporte militar interno señala: “En desarrollo de operación militar se logra la destrucción de un laboratorio de procesamiento pasta de base de coca, consecuente a esto la comunidad se aglomera en asonada en el sector prendiendo fuego a la tropa que se encontraba realizado el procedimiento resultando quemado el oficial y el soldado profesional”.

Sobre la aterradora acción ocurrida en Putumayo, dijo el Ejército: “En la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo, mientras tropas del Batallón de Infantería n.º 25 adelantaban operaciones militares legítimas orientadas a neutralizar fuentes de financiamiento ilegal de los GAO (grupos Armados Organizados) en la región y lograr la destrucción de un laboratorio ilegal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, se presentó una asonada por parte de un grupo de civiles que atacó con fuego a nuestros uniformados con el propósito de impedir el procedimiento”.

Los militares y policías fueron evacuados de la vereda Honduras, El Tambo, tras permanecer por varias horas rodeados por los campesinos del lugar.
El Ejército ha sufrido recientemente varios ataques por parte de la población en medio de operaciones militares. | Foto: Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano

Añadió la autoridad militar: “Durante los hechos, un oficial y un soldado profesional resultaron heridos con quemaduras de gravedad, tras ser rociados con gasolina, siendo evacuados de manera inmediata a un centro médico de Florencia, Caquetá, para recibir atención médica especializada”.

Así mismo, señaló el Ejército: “Estas acciones constituyen una grave agresión contra la vida e integridad de nuestros soldados y representan una flagrante violación a los derechos humanos, toda vez que los uniformados cumplían estrictamente con el mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad”.

El Ejército ha sufrido recientemente varios ataques por parte de la población en medio de operaciones militares. La más reciente ocurrió en El Retorno, Guaviare, en donde 33 militares fueros secuestrados por la comunidad durante cinco días.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante el secuestro de los militares en Guaviare.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó las asonadas en contra de los militares que se han venido dando de manera reitera en el país. | Foto: Suministrada a Semana

Los uniformados se encontraban en la zona luego de haber ejecutado una operación militar contra alias Dumar, un cabecilla de las disidencias de las Farc.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Padre de Valeria Afanador toma medida con el colegio tras muerte de su hija: la decisión afecta a los hermanos de la niña

2. Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

3. Trump sufre tres derrotas judiciales en un solo día: las duras limitaciones que ponen en jaque a su gobierno

4. Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

5. Senador petrista, sorprendido consultando ChatGPT en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EjércitoFuerzas MilitaresPutumayo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.