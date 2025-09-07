El comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, le envió un mensaje a la tropa en el que pidió revisar las reglas de enfrentamiento que deben seguir los uniformados cuando están en operación.

La invitación de Cubides se da después de que, en el municipio de Villagarzón, en Putumayo, les prendieran fuego a dos soldados que se encontraban en la vereda de Siloé.

Cubides aseguró que el crimen “exige una respuesta institucional firme, cohesionada y estratégica”, y emitió cinco recomendaciones para la operación de las tropas.

La primera de ellas es, justamente, revisar las reglas de enfrentamiento, teniendo especial atención sobre las áreas en las que se desarrollan las operaciones.

El comandante instó, en segundo lugar, a reforzar los canales de coordinación interinstitucional con autoridades civiles locales, como alcaldías, personerías y la Defensoría.

En tercer lugar, Cubides ordenó revisar las matrices de riesgo dentro del planeamiento operacional en zonas de alta conflictividad.

En su mensaje a la tropa, Cubides también ordenó recolectar pruebas que dejen en evidencia las violaciones a los Derechos Humanos e invitó a los uniformados a visibilizar ante los medios de comunicación ese tipo de hechos.

“Hoy más que nunca reafirmamos que la unidad, el honor y el amor a la patria son las columnas que sostienen a nuestras Fuerzas Militares. Somos una sola familia militar, fuerte e invencible, que actúa con gallardía y honor, y que jamás renunciará al deber de defender a Colombia y proteger a su gente”, escribió Cubides.

Las víctimas fueron el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez y el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya, quienes fueron rociados con gasolina y quemados en medio de una asonada, en la que pobladores intentaron evitar la destrucción de un laboratorio dedicado a la producción de pasta base de coca que se identificó en el lugar.

Ambos uniformados se encuentran internados en un hospital militar, esperando que los cuidados médicos sanen las quemaduras que les fueron ocasionadas por pobladores que estarían vinculados al narcotráfico.

“La verdadera esencia de nuestras Fuerzas Militares se refleja en la unión, la disciplina y el espíritu de cuerpo. Cada soldado sabe que no está solo, que detrás de él hay una Institución que lo respalda, que lo protege y que lucha incansablemente por su bienestar”, le dijo Cubides a la tropa.

En Villagarzón, Putumayo, criminales intentaron quemar vivos a dos soldados del @COL_EJERCITO, mientras cumplían la misión de desmantelar un laboratorio para el procesamiento de cocaína.



Esto no es protesta, es narcotráfico y criminalidad. Quien ataca a la Fuerza Pública, ataca… pic.twitter.com/uw8UgtQTQt — Mindefensa (@mindefensa) September 7, 2025