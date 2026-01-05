Licencia

¿Qué pasa cuando maneja sin los lentes que exige su licencia?

Las autoridades pueden imponer comparendos у aplicar descuentos solo si se cumplen los plazos.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 3:43 p. m.
La obligación de usar gafas se define tras los exámenes médicos para obtener la licencia.
La obligación de usar gafas se define tras los exámenes médicos para obtener la licencia. Foto: Getty Images

En Colombia, conducir sin usar los lentes prescritos cuando la licencia de conducción lo exige no solo representa un riesgo para la seguridad vial, sino también una sanción económica significativa para los conductores.

La norma de tránsito establece con claridad que quienes tienen registrada en su licencia la obligación de usar gafas deben cumplirla cada vez que estén al volante, no hacerlo puede resultar en un comparendo y una multa considerable.

Para obtener o renovar la licencia de conducción, todo aspirante está obligado a someterse a exámenes que evalúan su capacidad visual y auditiva. Estas pruebas, exigidas por el Código Nacional de Tránsito Terrestre, determinan si la persona posee las aptitudes físicas adecuadas para conducir con seguridad en las vías colombianas.

Si durante estas pruebas se identifica que el conductor necesita usar lentes, ya sean convencionales o de contacto, esa condición queda registrada en la licencia.

Vehículos

Los 20 carros más vendidos en Colombia durante 2025: estos fueron los preferidos a la hora de estrenar

Vehículos

BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?

Vehículos

Movilidad en Bogotá: así se comportan las vías de la capital este lunes 5 de enero

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

Dinero

Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

Vehículos

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Vehículos

Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

Noticias Estados Unidos

IRS aprueba deducción fiscal que alivia a conductores que compren autos nuevos

Vehículos

Revelan cuál fue la marca de carros más vendida en Colombia durante 2025; este es el listado

Vehículos

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes

La señal de tránsito que todos los conductores ven y la mayoría ignora; no se necesita policía para imponer comparendo

De acuerdo con la normativa vigente, si un conductor es sorprendido manejando sin los lentes que le fueron prescritos y la obligación aparece en su documento, las autoridades de tránsito pueden imponerle un comparendo clasificado como tipo C.

Esta infracción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Aunque el valor exacto varia año a año conforme al salario mínimo que determine el Gobierno, este tipo de multa en 2024 estuvo alrededor de los $650.000 pesos colombianos.

El objetivo de este tipo de sanción no es únicamente económico, por ello se busca garantizar que los conductores que necesitan corrección visual realmente la utilicen y así reducir el riesgo de accidentes por falta de agudeza visual adecuada.

Organismos de tránsito como la Policía Nacional y las secretarías de movilidad en las principales ciudades están facultados para verificar el cumplimiento de esta obligación en controles rutinarios.

La legislación colombiana contempla mecanismos de descuento en muchas sanciones de tránsito, lo que puede aliviar el impacto económico de la multa por no usar lentes.

¿Qué pasa si no paga el peaje? A esto tiene derecho cuando transita por las vías del país

Si el infractor se presenta voluntariamente y paga la multa dentro de los primeros cinco días hábiles después de su imposición en vía, y además asiste a un curso pedagógico de seguridad vial, puede acceder a un descuento de hasta el 50% del valor total.

Con la nueva medida, los conductores que abusen del pito en zonas urbanas deberán pagar multas superiores a 700 mil pesos, según el artículo 104 del Código Nacional de Tránsito.
Existen descuentos si el comparendo se paga dentro de los plazos establecidos. Foto: 123RF

Este beneficio también es aplicable cuando el comparendo se notifica de forma electrónica; en ese caso, el conductor tiene hasta 11 días hábiles desde la notificación para acogerse al descuento participando en la formación pedagógica.

Si la persona realiza el curso y paga después de esos términos pero aún dentro de un plazo mayor (hasta el día 26 hábil de la notificación), podrá obtener un descuento del 25% del valor de la multa.

Conductor arrastró varias cuadras a un agente de tránsito por no acatar cierre vial; quedó en video

Para acceder a estos beneficios, los conductores deben agendarse con la autoridad de tránsito correspondiente en su ciudad o municipio.

En ciudades como Bogotá, por ejemplo, este trámite se realiza ante la Secretaría Distrital de Movilidad, que además ofrece información y opciones digitales para cancelar sanciones y acceder a cursos pedagógicos.

Más de Vehículos

Ignorar una multa de tránsito puede derivar en la suspensión de la licencia y el aumento del costo del seguro

¿Qué pasa cuando maneja sin los lentes que exige su licencia?

Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.

Los 20 carros más vendidos en Colombia durante 2025: estos fueron los preferidos a la hora de estrenar

El BYD Dolphin es uno de los modelos llamados a revisión en China.

BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?

Es importante tener en cuenta las fechas de pago del impuesto de vehículo en las diferentes ciudades del país.

Movilidad en Bogotá: así se comportan las vías de la capital este lunes 5 de enero

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

Las autoridades desarticularon 3 bandas organizadas dedicadas al robo de carros y motos

Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

Inicia el plan piloto de pico y placa para el retorno a Cali este lunes festivo en el kilómetro 18.

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Día sin carro

Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

Las nuevas reglas evitan multas por detalles menores o sanciones sin sustento jurídico durante los retenes.

Revelan cuál fue la marca de carros más vendida en Colombia durante 2025; este es el listado

El Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó un nuevo aumento para el precio de la gasolina en todo el territorio nacional.

Primer golpe al bolsillo en 2026: precio de la gasolina y el ACPM sube en Colombia desde este 1 de enero

Noticias Destacadas