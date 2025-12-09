Suscribirse

La señal de tránsito que todos los conductores ven y la mayoría ignora; no se necesita policía para imponer comparendo

No respetarla puede generar una multa de 700.000 pesos y los sistemas de fotodetección pueden imponer el comparendo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

9 de diciembre de 2025, 6:38 p. m.
Ignorar la señal de bloqueo de intersección da para un comparendo de 700.000 pesos.
Ignorar la señal de bloqueo de intersección da para un comparendo de 700.000 pesos. | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

La congestión vehicular, en la mayoría de las vías urbanas del país, podría evitarse si los conductores atendieran y acatarán una señal de tránsito que es bastante común.

Durante el despliegue operativo de control, tras el inicio de la temporada decembrina, las autoridades impusieron alrededor de cien comparendos y ordenaron la inmovilización de 65 automotores.
Los agentes de tránsito pueden imponer el comparendo, al igual que las cámaras de fotodetección. | Foto: Alcaldía de Popayán

Se trata de esa enorme X amarilla que se encuentra pintada sobre el asfalto en las intersecciones viales más concurridas de las ciudades y cuyo fin no es otro que evitar los trancones por cuenta de los bloqueos que se presentan cuando alguien, precisamente la incumple.

Técnicamente, esta señal hace parte del capítulo de Demarcaciones del Manual de Señalización Vial y se le llama intersección con restricción de bloqueo; su objetivo es, mediante la identificación por parte de los conductores, que ningún vehículo quede detenido sobre este espacio en los diferentes cruces viales, para evitar que se impida el tránsito y de esta forma garantizar la movilidad.

Pese a que el objetivo es claro, muchos de los trancones que se generan a diario corresponden a conductores que ignoran esta señal o que desconocen su significado, pese a que tiene importantes consecuencias económicas si no se respeta.

Cali: Tranco de la calle 5 entre cr 13 y 5 nuevo lugar de robo por la poca movilidad generada por el semáforo peatonal que ocasiona el trancón y aprovechan los ladrones para hurta: Foto José L Guzmán. El País. Junio 16-23
Muchos conductores ignoran el cuadrante con la X amarilla que señaliza el espacio donde no se deben detener. | Foto: José Luis Guzmán. El País

“Esta demarcación tiene por objeto, notificar a los conductores, la prohibición de obstruir una intersección por cualquier razón, impidiendo u obstruyendo la circulación transversal", dice el Manuel de Señalización Vial.

Así mismo indica que “solo debe aplicarse en aquellas donde se generen bloqueos producto de la congestión aguas abajo. La demarcación debe ser complementada con la señal SR-47 NO BLOQUEAR INTERSECCIÓN”, agrega el manual.

Al respecto, la norma es clara en señalar que ningún conductor se puede posar sobre esta demarcación, aunque la luz del semáforo se encuentra en verde. En la práctica, los carros solo podrían avanzar al otro lado de la vía siempre y cuando cuente con el espacio suficiente y no quede ubicado en medio de la intersección

Pese a que la norma es clara, el no respetar esta advertencia está contemplado como una infracción al Código Nacional de Tránsito, la cual se tipifica como impedir el paso de otros vehículos o peatones en zonas autorizadas.

“Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito”, señala el Código Nacional de Tránsito, el cual sitúa a esta infracción como la C03.

En las zonas de Bogotá donde están instaladas las cámaras de fotodetección, en el promedio de 2022 y 2023, se ha registrado una reducción del 19 % de siniestros viales con fallecimientos
Las cámaras de fotomulta pueden identificar a los infractores. | Foto: Secretaría de Movilidad

La multa por esta infracción es de 15 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a unos $ 700.000.

De igual forma, no es necesario que un agente de tránsito imponga el comparendo, pues en lagunas ciudades las cámaras de fotodetección están en la capacidad de identificar los vehículos y los conductores que se detuvieron sobre la demarcación.

1. Los Fronterizos: la temida banda de presuntos homicidas y traficantes desarticulada por la Policía Metropolitana de Bogotá

2. Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

3. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

4. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

5. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

