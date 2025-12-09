La señal de tránsito que todos los conductores ven y la mayoría ignora; no se necesita policía para imponer comparendo

La congestión vehicular, en la mayoría de las vías urbanas del país, podría evitarse si los conductores atendieran y acatarán una señal de tránsito que es bastante común.

Los agentes de tránsito pueden imponer el comparendo, al igual que las cámaras de fotodetección. | Foto: Alcaldía de Popayán

Se trata de esa enorme X amarilla que se encuentra pintada sobre el asfalto en las intersecciones viales más concurridas de las ciudades y cuyo fin no es otro que evitar los trancones por cuenta de los bloqueos que se presentan cuando alguien, precisamente la incumple.

Técnicamente, esta señal hace parte del capítulo de Demarcaciones del Manual de Señalización Vial y se le llama intersección con restricción de bloqueo; su objetivo es, mediante la identificación por parte de los conductores, que ningún vehículo quede detenido sobre este espacio en los diferentes cruces viales, para evitar que se impida el tránsito y de esta forma garantizar la movilidad.

Pese a que el objetivo es claro, muchos de los trancones que se generan a diario corresponden a conductores que ignoran esta señal o que desconocen su significado, pese a que tiene importantes consecuencias económicas si no se respeta.

Muchos conductores ignoran el cuadrante con la X amarilla que señaliza el espacio donde no se deben detener. | Foto: José Luis Guzmán. El País

“Esta demarcación tiene por objeto, notificar a los conductores, la prohibición de obstruir una intersección por cualquier razón, impidiendo u obstruyendo la circulación transversal", dice el Manuel de Señalización Vial.

Así mismo indica que “solo debe aplicarse en aquellas donde se generen bloqueos producto de la congestión aguas abajo. La demarcación debe ser complementada con la señal SR-47 NO BLOQUEAR INTERSECCIÓN”, agrega el manual.

Al respecto, la norma es clara en señalar que ningún conductor se puede posar sobre esta demarcación, aunque la luz del semáforo se encuentra en verde. En la práctica, los carros solo podrían avanzar al otro lado de la vía siempre y cuando cuente con el espacio suficiente y no quede ubicado en medio de la intersección

Pese a que la norma es clara, el no respetar esta advertencia está contemplado como una infracción al Código Nacional de Tránsito, la cual se tipifica como impedir el paso de otros vehículos o peatones en zonas autorizadas.

“Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito”, señala el Código Nacional de Tránsito, el cual sitúa a esta infracción como la C03.

Las cámaras de fotomulta pueden identificar a los infractores. | Foto: Secretaría de Movilidad

La multa por esta infracción es de 15 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a unos $ 700.000.