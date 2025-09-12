Suscribirse

Latam eleva advertencia por supuestas promociones de tiquetes por mensajes de texto: son falsas

Tenga cuidado si le llegan estos mensajes a su celular, pueden ser peligrosos.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 5:29 p. m.
Este es uno de los aviones habilitados por Latam Airlines para los viajes de Bogotá a Miami.
Latam se refirió a un mensaje que está llegando a los celulares. | Foto: Cortesía de Latam Airlines

Las estafas y las modalidades con las que los delincuentes buscan robar datos y dinero cada vez van más en aumento. Estos se idean más alternativas para que los incautos caigan y dejen su información.

Los mensajes con links extraños o de dudosa procedencia se han vuelto comunes, por lo que las autoridades han invitado a ignorar estos mensajes y no hacer clic a los links maliciosos, pues estos pueden descargar en los dispositivos malwares que pueden ser potencialmente peligrosos.

Boeing 777 de LATAM
Latam advirtió a sus usuarios. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este tipo de modalidades han afectado a bancos, aseguradoras, entre otros establecimientos. Ahora también estarían suplantando a aerolíneas. Recientemente, Latam alertó a sus clientes y pasajeros de promociones falsas de tiquetes que recientemente se están divulgando por mensaje de texto.

La aerolínea precisó que esta nunca realiza promociones o ventas de tiquetes por mensajes de texto, sino por medio de su sitio web oficialwww.latam.com.

Contexto: Al retirar dinero de un cajero automático, haga este simple gesto para evitar ser víctima de estafas y fraudes

Los mensajes que llegan son los siguientes:

“L.A.T.A.M: Vuelos nacionales basic desde 49.900 aprovecha PROMO valida hasta el 15/09/25. Reserva ahora (Link malicioso)”.

Para que evite caer en este tipo de fraudes, Latam hizo a todos sus clientes y pasajeros estas recomendaciones:

Lo primero que recomendaron es realizar las compras exclusivamente en sitio web oficial de (www.latam.com) o por medio de agencias de viaje certificadas con registro nacional de turismo vigente.

Mensajes con supuestas transferencias buscan robar datos personales y bancarios.
Tenga cuidado siempre con los mensajes que le llegan a su celular. | Foto: Getty Images

También recomiendan no hacer clic en enlaces que provienen de fuentes desconocidas o no verificadas. Si recibe una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, verificar en la página web oficial.

“No proporcionar datos personales, números de tarjetas de crédito o contraseñas en respuesta a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas. Además, siempre fijarse en la URL donde pone esos datos para asegurarse de que sea la web oficial de la aerolínea”, indicaron.

Contexto: Revelan estafa por medio de las tarjetas de crédito; los delincuentes le desocupan su cuenta en segundos: “Nunca vayan a confiarse”

Mencionan que la aerolínea nunca recibe pagos por medio de transferencias a cuentas bancarias de sus empleados o cualquier tercero, ni solicitará pago de multas o sanciones impuestas por otra entidad.

Latam asegura que no ofrece vuelos por esos canales. | Foto: Esteban Vega

“Si encuentra un sitio web sospechoso o recibe una comunicación que cree que es fraudulenta, informe de inmediato a LATAM Airlines Colombia a través de nuestros canales oficiales de atención. La aerolínea lo gestionará con el área encargada”, indicó.

Noticias relacionadas

Latam AirlinesMensajes de textoEstafasVuelos

