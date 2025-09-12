Empresas
Latam eleva advertencia por supuestas promociones de tiquetes por mensajes de texto: son falsas
Tenga cuidado si le llegan estos mensajes a su celular, pueden ser peligrosos.
Las estafas y las modalidades con las que los delincuentes buscan robar datos y dinero cada vez van más en aumento. Estos se idean más alternativas para que los incautos caigan y dejen su información.
Los mensajes con links extraños o de dudosa procedencia se han vuelto comunes, por lo que las autoridades han invitado a ignorar estos mensajes y no hacer clic a los links maliciosos, pues estos pueden descargar en los dispositivos malwares que pueden ser potencialmente peligrosos.
Este tipo de modalidades han afectado a bancos, aseguradoras, entre otros establecimientos. Ahora también estarían suplantando a aerolíneas. Recientemente, Latam alertó a sus clientes y pasajeros de promociones falsas de tiquetes que recientemente se están divulgando por mensaje de texto.
La aerolínea precisó que esta nunca realiza promociones o ventas de tiquetes por mensajes de texto, sino por medio de su sitio web oficialwww.latam.com.
Los mensajes que llegan son los siguientes:
“L.A.T.A.M: Vuelos nacionales basic desde 49.900 aprovecha PROMO valida hasta el 15/09/25. Reserva ahora (Link malicioso)”.
Para que evite caer en este tipo de fraudes, Latam hizo a todos sus clientes y pasajeros estas recomendaciones:
Lo primero que recomendaron es realizar las compras exclusivamente en sitio web oficial de (www.latam.com) o por medio de agencias de viaje certificadas con registro nacional de turismo vigente.
También recomiendan no hacer clic en enlaces que provienen de fuentes desconocidas o no verificadas. Si recibe una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, verificar en la página web oficial.
“No proporcionar datos personales, números de tarjetas de crédito o contraseñas en respuesta a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas. Además, siempre fijarse en la URL donde pone esos datos para asegurarse de que sea la web oficial de la aerolínea”, indicaron.
Mencionan que la aerolínea nunca recibe pagos por medio de transferencias a cuentas bancarias de sus empleados o cualquier tercero, ni solicitará pago de multas o sanciones impuestas por otra entidad.
“Si encuentra un sitio web sospechoso o recibe una comunicación que cree que es fraudulenta, informe de inmediato a LATAM Airlines Colombia a través de nuestros canales oficiales de atención. La aerolínea lo gestionará con el área encargada”, indicó.