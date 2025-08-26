Atractivo turístico de San Andrés, que a diario es visitado por cientos de personas, estará cerrado temporalmente

San Andrés se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, gracias a su belleza natural.

Conocida por el mar de los siete colores, esta isla ofrece paisajes paradisíacos, aguas cristalinas, playas de arena blanca y una biodiversidad marina, lo que lo convierte en un destino ideal para la práctica de actividades como el buceo, el snorkel y el ecoturismo.

Otro de sus encantos es su clima cálido que durante todo el año la hace atractiva para turistas nacionales e internacionales que buscan descanso, aventura y contacto directo con la naturaleza.

Sin embargo, en este momento la isla es noticia por unos cierres temporales que impiden que los turistas puedan visitar uno de los principales atractivos de este destino, al que se le conoce como el Acuario.

Esto se debe a una decisión del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que ordenó el cierre de los cayos donde se encuentra este sitio turístico.

De acuerdo con la decisión judicial, los magistrados evidenciaron que existe una grave afectación al ecosistema marino.

El Acuario es uno de los lugares más visitados en San Andrés. | Foto: Getty Images

La decisión se dio en el marco de una acción popular interpuesta por la Procuraduría para proteger los derechos colectivos al medio ambiente sano y equilibrio ecológico.

Las medidas del Tribunal fueron adoptadas para proteger los ecosistemas marinos de los cayos Rose y Haines Cay, conocidos como Cayo Acuario, que de acuerdo con esta instancia judicial están siendo afectados por el turismo masivo, la falta de control institucional y la inexistencia de servicios sanitarios adecuados.

La Procuraduría advirtió de varias irregularidades, entre ellas, la operación de establecimientos comerciales sin infraestructura básica, la descarga de aguas contaminadas al mar y la erosión acelerada causada por el tránsito desmedido de embarcaciones.

Por estas razones, el Tribunal ordenó el cierre temporal de Rose Cay por seis meses y dispuso cierres trimestrales de tres días en Haines Cay con el fin de permitir la recuperación ecológica.

Adicionalmente, exigió desmontar las estructuras fijas instaladas en la zona, realizar estudios técnicos actualizados de capacidad de carga y reubicar la actividad comercial bajo parámetros sostenibles.

San Andrés tiene variedad de atractivos para conocer. | Foto: Getty Images

Otros lugares para visitar en San Andrés

Como ya se mencionó, San Andrés es uno de los destinos a donde cientos de viajeros llegan cada día y son diversos los sitios pata visitar en esta paradisíaca isla. Uno de ellos es Johnny Cay, que es famoso por playas como Bahía Sardina, que destaca por su arena blanca y sus verdes palmeras.

El portal de turismo Colombia Travel indica que las playas son perfectas para caminarlas hasta darle la vuelta a la isla; en algunas áreas, sobresalen exóticos corales que crean unos hermosos pozos de agua.

También se puede ir a conocer las islas de Providencia y Santa Catalina, a las que se les conoce como ‘El tesoro escondido del Caribe occidental’ por su belleza natural y su riqueza marina.

A estos atractivos se suman playas como la de Spratt Bright, ubicada en el sector comercial de San Andrés. Está bordeada por un malecón con restaurantes, hoteles, bares y tiendas.

Sus más de dos kilómetros de extensión ofrecen diversas actividades, desde simplemente tomar el sol, hasta disfrutar de deportes náuticos como el kitesurf y jetsky.