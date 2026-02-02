Turismo

El paraíso de los jubilados para febrero, cerca a Bogotá, conocido por sus aguas termales ideales para descansar

Lo mejor de este lugar es que se mantiene alejado del turismo masivo y ofrece paisajes fascinantes.

Redacción Turismo
2 de febrero de 2026, 8:31 p. m.
Atractivos de Boyacá
Atractivos de Boyacá Foto: Crédito: Página Termales La Portada de la Villa

Colombia se ha consolidado como un destino turístico privilegiado para quienes buscan relajación, bienestar y contacto con la naturaleza. De hecho, sus aguas termales, reconocidas por sus propiedades relajantes, son uno de los grandes atractivos del país para los viajeros que priorizan el cuidado del cuerpo y la tranquilidad.

En este nicho de turistas se encuentran los jubilados, quienes a pocas horas de Bogotá pueden encontrar varias opciones para disfrutar los beneficios de estas aguas calientes, provenientes de fuentes subterráneas, ricas en minerales y con propiedades curativas como alivio muscular y de la piel.

Uno de estos lugares son las termales La Portada de la Villa, situadas en la vía Villa de Leyva - Sáchica. Las aguas meso-termales que ofrece este sitio de interés se encuentran entre las montañas semidesérticas del alto Ricaurte, donde los contrastes del cielo y las montañas permiten una conexión única con la naturaleza.

Allí, los visitantes pueden disfrutar de circuitos entre piscinas con diferentes temperaturas, ideales para aprovechar al máximo las propiedades medicinales de sus aguas termales. Según el sitio web del atractivo, el agua termal de Sáchica se caracteriza por su riqueza mineral, con una alta concentración de hierro, acompañada de bicarbonatos y sulfatos.

Entre las bondades de estas aguas, se dice que son especialmente recomendadas tratar anemias ferropénicas y otros tipos de anemias, ya que se consideran reconstituyentes y beneficiosas para el bienestar general.

Por su entorno tranquilo y natural, este lugar se ha convertido en una de las opciones preferidas por los adultos mayores que buscan descanso y bienestar, sin necesidad de realizar largos desplazamientos desde la capital colombiana, a pocos minutos de Villa de Leyva, en Boyacá.

Lo que debe saber antes de visitar este atractivo turístico

El horario de atención al público es de lunes a viernes, en el horario de 3:00 p. m. a 8:00 p. m. (los miércoles no hay servicio en temporada baja). Sábados, domingos y festivos, el horario es de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Los termales están ubicados exactamente en el kilómetro 4 vía Sáchica - Villa de Leyva, y cuentan con tres piscinas que permiten disfrutar de agradables momentos de descanso y relajación.

El sitio cuenta con algunas condiciones de ingreso que los visitantes deben tener en cuenta: el aforo por turno es de 80 personas, no está permitido ingresar alimentos ni bebidas, ya que el lugar dispone de servicio de restaurante. Además, es obligatorio el uso de vestido de baño, llevar toalla propia y caminar con precaución dentro de las instalaciones, debido a que algunas superficies pueden resultar resbalosas.

Está prohibido el uso de camisetas y otras prendas de vestir en las piscinas y se recomienda que las personas hipertensas y/o de edad avanzada no permanezcan periodos largos en el agua caliente. Para conocer todas las reglas de acceso, se recomienda consultar directamente en su página web y redes sociales.

