A plena luz del día, ante la mirada atónita de algunas personas, tres ladrones arribaron a bordo de una moto, armados con una escopeta —que no escondían— y un revólver, arribaron a un reconocido establecimiento comercial de San Andrés Islas y robaron a las cajeras.

El atraco tiene desconcertados a algunos residentes de la isla, que han visto cómo la inseguridad crece para los locales.

“Se está volviendo una situación permanente; San Andrés era un sitio muy tranquilo”, le dijo a SEMANA Juan Antonio González, gerente comercial de la ferretería azotada por los ladrones.

Sancionan a CDA y empresa de buses por el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: estas son las graves irregularidades

El asalto sucedió el 15 de diciembre, pero una semana después, el comerciante asegura que no ha tenido noticias sobre las capturas o judicializaciones de los ladrones.

“La Policía vio los videos, al rato llegó más Policía, gente de civil, revisaron las cámaras, tomaron fotos, vieron los videos, ese material llegó a los medios locales, los publicaron, la gente empezó a decir dónde viven los ladrones, a qué se dedican, pero oficialmente no hay una identificación, aunque se podría decir que todo el mundo sabe de quién se trata”, agregó.

El caso, ocurrido en el residencial barrio Rock Hole, no es aislado. Un día después, fue denunciado un robo a una casa, un fenómeno que se repite con más frecuencia en los barrios residenciales, alejados del sector turístico.

“Los secuestraron, los tuvieron amordazados. Ocurrió en el barrio La Rocosa, donde viven personas de acá de San Andrés; eso en el sector turístico no sucede”, dijo la fuente.

Aunque no quiso referirse al respecto, SEMANA consultó a otros habitantes de la isla, quienes admitieron la presencia no solo de integrantes del Clan del Golfo; también mencionaron control territorial de miembros del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Lo que sí explicó el gerente de la ferretería Juancho González es que San Andrés se divide en dos grandes áreas.

“La zona turística y la zona residencial; la mayoría de los problemas ocurren en los barrios populares, afuera de la zona turística; a los que vivimos en San Andrés nos está afectando bastante”, añadió.

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

SEMANA se comunicó con la Policía de la isla para saber qué ha pasado con el caso y cómo está la inseguridad en esa zona, pero aseguraron que revisarían agenda y responderían.

Mientras tanto, los comerciantes piden que no vuelvan a aparecer armados con la escopeta y en moto, como lo hicieron de manera descarada el 15 de diciembre, y recuerdan que ya son varios los duros golpes sufridos por la delincuencia.