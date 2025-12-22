Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Como un acuerdo “gana-gana” fue calificada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la decisión de un tribunal de arbitramento de aprobar la conciliación entre EPM y la Sociedad Hidroituango para poner fin al prolongado litigio derivado de la emergencia en el proyecto.

Banco de Bogotá comprará el portafolio de personas naturales del Banco Itaú para afianzarse en el mercado financiero: estos son los detalles

“Desde hace dos años, cuando llegamos al Gobierno, el gobernador Andrés Julián Rendón y yo venimos trabajando en un acuerdo gana-gana para Antioquia, Medellín y Colombia. Hoy, el Tribunal de Arbitramento aprobó la conciliación EPM–Sociedad Hidroituango, con aval de la Procuraduría”, celebró Fico.

El mandatario local, y presidente de la junta directiva de la estatal EPM, señaló: “Se protege el patrimonio público, se garantiza la sostenibilidad de EPM y se asegura energía para el país. Gana Antioquia, gana Medellín y gana Colombia, con recursos que se destinarán a inversión social”.

“Aquí se gobierna con sentido común, rigor y responsabilidad. ¡Celebramos este acuerdo!”, agregó, asegurando que en enero de 2026 entregará los detalles.

La Sociedad Hidroituango, la entidad dueña de la hidroeléctrica más importante del país, corresponde en un 52,8 por ciento a la Gobernación de Antioquia y en un 46,3 por ciento a EPM.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín Foto: juan carlos sierra-semana

Aunque EPM, además, es socio, pues es el contratista encargado de la obra. “Esto se formalizó en 2011 mediante un contrato tipo Boomt (construir, operar, mantener y transferir)”, indicó el diario El Colombiano.

El litigio entre la Sociedad Hidroituango y EPM surgió tras la emergencia de 2018, cuando la sociedad demandó ante la Cámara de Comercio de Medellín para que EPM respondiera por presuntos incumplimientos del contrato.

En diciembre de 2023, según El Colombiano, el tribunal concluyó que EPM era responsable de los sobrecostos y de las fallas del Sistema Auxiliar de Desviación, y le ordenó pagar 781.828 millones de pesos para cubrir gastos financieros y de reparación.

Sancionan a CDA y empresa de buses por el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: estas son las graves irregularidades

EPM solicitó al Consejo de Estado anular la decisión y, el 23 de julio de 2024, esa corporación admitió el recurso y suspendió los efectos del fallo.

Después de llegar a la Alcaldía y a la Gobernación, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón impulsaron un acuerdo que beneficiara a ambas partes.

“(Estamos) trabajando en la construcción de un acuerdo integral que permita lograr la resolución definitiva de los conflictos jurídicos y económicos, sujeto todo ello al cumplimiento de los procedimientos y decisiones del tribunal arbitral ante el que se adelanta el trámite de una nueva demanda promovida por Hidroituango. Las negociaciones se encuentran en curso, buscando avanzar de manera constructiva entre las partes”, informó EPM en un oficio al Concejo municipal.