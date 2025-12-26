Norte de Santander

ELN planea atacar con drones a pelotones que buscan contener la guerra con las disidencias en el Catatumbo: Ejército en alerta

SEMANA conoció que inteligencia militar tiene varias alertas.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

26 de diciembre de 2025, 6:48 p. m.
Los drones bomba del ELN provendrían de Venezuela, según cálculos de la inteligencia militar. Allá se ensamblan estos artefactos explosivos y posteriormente son dirigidos a varias regiones de Colombia.
La situación de orden público en el Catatumbo, en Norte de Santander, sigue siendo muy compleja. Este viernes, 26 de diciembre, SEMANA conoció una de las alertas que tiene la inteligencia del Ejército Nacional, la cual da cuenta de un posible ataque con drones cargados de explosivos contra las tropas que tratan de contener la guerra que tiene el ELN con las disidencias de las Farc.

“Esa guerrilla anunció que no atacaría a la Fuerza Pública en las regiones de Colombia desde donde delinquen, pero la alerta que hay es que están tratando de afectar a nuestras tropas para que no avancen en el control territorial y de esta manera se puedan frenar los enfrentamientos”, dijo un oficial a SEMANA.

Ante esta amenaza, todos los uniformados de la institución militar se encuentran en máxima alerta y analizando milimétricamente cada paso que van a dar en esta zona del Catatumbo, donde estos grupos ilegales se pelean el territorio y las rentas ilegales.

En medio de esta crisis de orden público, más de 250 familias se han tenido que desplazar para colocarse a salvo de las balas y las explosiones que estos grupos ilegales están realizando.

Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.
Guerrilleros del ELN. Foto: AFP

Jorge Acevedo Peñaloza, alcalde de Cúcuta, en Norte de Santander, realizó una crítica al polémico Gobierno del Cambio, pues acaba de estallar una nueva crisis en esta zona del país.

“Queremos recordar que hace un año, exactamente el 17 de enero, cumplimos un año de haber tenido ese desplazamiento masivo y, pues, hoy no se ha logrado controlar la situación por parte del Gobierno nacional, y esperamos que no vayamos a volver a vivir en la ciudad de Cúcuta lo mismo que vivimos hace un año, ya que se desbordaron las capacidades de la ciudad”, dijo el mandatario.

Familias desplazadas en Norte de Santander por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc
El impactante momento en el que familias campesinas huyen de la guerra entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo

El mandatario también dio a conocer que desde su administración han atendido a las personas que han llegado a su ciudad por la violencia que hay en los territorios.

“Son 43 personas las que han llegado durante estos días; se han reubicado en familiares y conocidos de ellos mismos. No había necesidad de acudir a albergues o a algún mecanismo de atención”, precisó.

Noticias Destacadas