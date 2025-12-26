Estos son los cabecillas del ELN que entrenan personas para la guerra con las disidencias en el Catatumbo; SEMANA había revelado sus identidades

Este jueves, 25 de diciembre, explotó una nueva crisis humanitaria y de orden público en Catatumbo, Norte de Santander, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) libra una guerra a sangre y fuego con las disidencias de las Farc por temas relacionados con el territorio y las rentas ilegales.

Esta disputa armada, que incluye el uso de explosivos, provocó que más de 250 familias hayan tenido que salir de su territorio para poner a salvo sus vidas, ante el temor de ser alcanzadas por los proyectiles de fusil que disparan los ilegales, así como por las explosiones que se escuchan en la zona.

Y es que el 25 de octubre, SEMANA dio a conocer, en una de sus investigaciones, las identidades de los cabecillas del ELN responsables de entrenar a personas que se enfrentan tanto a las disidencias de las Farc como a la Fuerza Pública.

“El frente que lidera estas operaciones es el Juan Fernando Porras Martínez, del ELN, cuyo jefe, con más de 30 años delinquiendo en el nororiente del país, ha extendido su poder hasta las zonas rurales de Norte de Santander y el estado Zulia, en Venezuela”, precisa el informe de esta revista.

Terror de las disidencias de las Farc y el ELN EN Tibú, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Incluso, un agente de la inteligencia militar entregó detalles de cómo se forman los guerrilleros para poder atacar mediante explosivos a sus rivales, que pueden ser disidentes o el mismo Ejército Nacional.

“Son prácticamente academias de la insurgencia. Tienen instructores con experiencia en explosivos y comunicaciones que enseñan a modificar drones comerciales para cargar explosivos y atacar a los disidentes o a nuestras tropas en el territorio”, explicó un agente de inteligencia militar.

Alias Julián, quien también es conocido como Manuel Guevara o Parmenio, un experimentado mando del ELN con más de tres décadas en la organización, está al mando.

Su trayectoria es extensa: ha comandado varios frentes de guerra, entre ellos el Carlos Armando Cacua Guerrero y el Héctor. Los informes precisan que alias Julián está instalado en los límites de Jesús María Semprún y Machiques, en el estado Zulia, Venezuela, desde donde imparte órdenes para ataques con explosivos, coordina la logística de los entrenamientos con drones y supervisa el reclutamiento de nuevos integrantes, en su mayoría menores de edad.

Operaciones militares en Tibú, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El segundo al mando es Diego Fernando Coronel, alias Caballo de Guerra, quien antes perteneció a los frentes Camilo Torres Restrepo y Capitán Francisco Bossio.

Una tercera figura clave en la estructura es alias Chucky, jefe de una compañía del ELN con injerencia en Ocaña, Ábrego, Sardinata y La Playa de Belén.