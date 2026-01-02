Catatumbo

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3 emplean artillería como parte de maniobras tácticas orientadas a contener y debilitar a los grupos armados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

3 de enero de 2026, 3:15 a. m.
Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.
Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3. Foto: Ejército Nacional

El presidente Gustavo Petro confirmó la presencia del Ejército Nacional en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander, tras enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta disputa se está desarrollando en el corregimiento Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra, donde el jefe de Estado afirmó que “el Ejército Nacional sigue entrando” a esta zona del departamento, con el fin de controlar la escalada violenta.

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3 emplean artillería como parte de maniobras tácticas orientadas a contener y debilitar a los grupos armados organizados que alteran la seguridad de la región.

“El Ejército Nacional continúa fortaleciendo su presencia operacional en la región del Catatumbo mediante un dispositivo militar permanente desplegado en sectores estratégicos, orientado a preservar la integridad de la población civil, consolidar el control territorial y fortalecer la seguridad en zonas afectadas por los enfrentamientos de los grupos armados organizados”, indicó la Segunda División.

Cúcuta

Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

Cúcuta

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Cúcuta

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

Cúcuta

Policía fue asesinado en Norte de Santander: iba en su carro después de un partido de fútbol y sicarios le dispararon

Cúcuta

ELN planea atacar con drones a pelotones que buscan contener la guerra con las disidencias en el Catatumbo: Ejército en alerta

Cúcuta

Estos son los cabecillas del ELN que entrenan personas para la guerra con las disidencias en el Catatumbo; SEMANA había revelado sus identidades

Cúcuta

El reclamo del alcalde de Cúcuta al Gobierno Petro por la guerra del ELN con disidencias en el Catatumbo: “No se ha logrado controlar”

Macroeconomía

Se acaba un subsidio clave para miles de familias en Colombia

Nación

Antes de Año Nuevo, familias salen desplazadas de zonas rurales del Catatumbo y huyen del conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc

Nación

MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Estas acciones hacen parte de una operación de configuración conjunta, ejecutada junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, que permite desarrollar intervenciones precisas y sostenidas contra las estructuras criminales responsables de generar escenarios de violencia que afectan de manera directa a las comunidades rurales.

“Continuamos con el despliegue sostenido de tropas en puntos estratégicos de la región del Catatumbo, como parte de una operación integral orientada a fortalecer el control territorial y contribuir a la protección de la población civil”, reafirmó el brigadier General Rodolfo Morales Franco, comandante Segunda División del Ejército Nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X sobre esta nueva escalada violenta que atraviesa esta región; calificó la acción como una disputa entre estos grupos armados por el control de las economías ilegales.

Activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”, dijo el ministro tras anunciar la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Tibú, junto con la Gobernación, los alcaldes locales y el Ministerio Público.

Más de Cúcuta

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Así quedaron algunas casas destruidas tras los enfrentamientos que se registra desde hace días en el corregimiento de Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra.

Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo.

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Fuertes enfrentamientos en la subregión del Catatumbo entre las Farc y el ELN.

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

Este fue el uniformado asesinado en las últimas horas.

Policía fue asesinado en Norte de Santander: iba en su carro después de un partido de fútbol y sicarios le dispararon

Los drones bomba del ELN vienen de Venezuela, según cálculos de la inteligencia militar. Allá se ensamblan estos artefactos explosivos y posteriormente son dirigidos a varias regiones de Colombia.

ELN planea atacar con drones a pelotones que buscan contener la guerra con las disidencias en el Catatumbo: Ejército en alerta

ED 2259

Estos son los cabecillas del ELN que entrenan personas para la guerra con las disidencias en el Catatumbo; SEMANA había revelado sus identidades

Recorrido en por el Catatumbo, Tibú

El reclamo del alcalde de Cúcuta al Gobierno Petro por la guerra del ELN con disidencias en el Catatumbo: “No se ha logrado controlar”

Familias desplazadas en Norte de Santander por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

El impactante momento en el que familias campesinas huyen de la guerra entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo

Recorrido en por el Catatumbo, Tibú

Crisis en el Catatumbo: citan Consejo de Seguridad por desplazamiento de campesinos tras enfrentamiento del ELN y disidencias

Noticias Destacadas