Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro confirmó la presencia del Ejército Nacional en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander, tras enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta disputa se está desarrollando en el corregimiento Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra, donde el jefe de Estado afirmó que “el Ejército Nacional sigue entrando” a esta zona del departamento, con el fin de controlar la escalada violenta.

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3 emplean artillería como parte de maniobras tácticas orientadas a contener y debilitar a los grupos armados organizados que alteran la seguridad de la región.

#LoÚltimo | Avanzamos con el despliegue sostenido de tropas en puntos estratégicos del #Catatumbo, fortaleciendo el control territorial y la protección de la población civil.



En una acción articulada entre el @Ejercito_Div2 y la @FuerzaAereaCol, desarrollamos operaciones… pic.twitter.com/WLzqPAWyjt — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 2, 2026

“El Ejército Nacional continúa fortaleciendo su presencia operacional en la región del Catatumbo mediante un dispositivo militar permanente desplegado en sectores estratégicos, orientado a preservar la integridad de la población civil, consolidar el control territorial y fortalecer la seguridad en zonas afectadas por los enfrentamientos de los grupos armados organizados”, indicó la Segunda División.

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Estas acciones hacen parte de una operación de configuración conjunta, ejecutada junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, que permite desarrollar intervenciones precisas y sostenidas contra las estructuras criminales responsables de generar escenarios de violencia que afectan de manera directa a las comunidades rurales.

“Continuamos con el despliegue sostenido de tropas en puntos estratégicos de la región del Catatumbo, como parte de una operación integral orientada a fortalecer el control territorial y contribuir a la protección de la población civil”, reafirmó el brigadier General Rodolfo Morales Franco, comandante Segunda División del Ejército Nacional.

#JuntosPorElCatatumbo || El @COL_EJERCITO continúa fortaleciendo su presencia operacional en la región del Catatumbo mediante un dispositivo militar permanente desplegado en sectores estratégicos, orientado a preservar la integridad de la población civil, consolidar el control… pic.twitter.com/feUVbXOwtZ — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) January 2, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X sobre esta nueva escalada violenta que atraviesa esta región; calificó la acción como una disputa entre estos grupos armados por el control de las economías ilegales.

“Activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”, dijo el ministro tras anunciar la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Tibú, junto con la Gobernación, los alcaldes locales y el Ministerio Público.