Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

Continúan los fuertes enfrentamientos en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Nuevos videos revelan la grave situación donde las disidencias anuncian su llegada al corregimiento de Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra, con la intención de tomar control territorial que le ‘pertenecería’ al ELN.

Madre desde el Catatumbo le envió un fuerte mensaje a Petro, en vivo y entre lágrimas, por la violencia: “La mano en el corazón”

“Aquí estamos en Filo El Gringo, mi viejito, el tierrita vea, ya estamos dentro del caserío, todos contentos, todos con moral, todos bien bacano mi viejo”, dice un hombre junto a otras personas con fusil en mano y con vestimenta alusiva a las disidencias, quien le estaría reportando a alias Richard Suárez, comandante del Frente 33 de las Farc.

Las Disidencias de las ##FARC se han tomado el corregimiento de #FiloElGringo, municipio y de #ElTarra, en horas de la mañana y en el momento hay confrontación entre ellos y el #ELN, la comunidad se encuentra muy asustada. pic.twitter.com/u8aN0kEG31 — OLGUIN MAYORGA C.R. 103 (@OlguinMayorgaP) December 30, 2025

Otro video muestra a un integrante de las disidencias hablando con la comunidad de Puerto Palmas, jurisdicción del municipio de Tibú, con la intención de “saludarlos, decirles que la Farc-EP están presentes. No estamos en Tibú escondiéndonos como nos dicen los paraelenos, no señor. Esto es una prueba firme, contundente, de que no somos aliados de ninguna Fuerza Pública”.

Las Farc, haciendo presencia en Puerto Palmas, jurisdicción del municipio de #Tibú pic.twitter.com/HFPANuziP7 — OLGUIN MAYORGA C.R. 103 (@OlguinMayorgaP) December 30, 2025

Olguín Mayorga, líder social y representante legal de la Asociación Nacional de Integración de Víctimas del Conflicto Armado de Colombia, contó en SEMANA la grave situación de violencia que se vive en el Catatumbo por causa de estos nuevos enfrentamientos.

MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

“En tempranas horas (30 de diciembre) iban aproximadamente 150 personas desplazadas a la cabecera municipal de El Tarra y 500 personas aproximadamente confinadas. Hasta el momento se continúan presentando fuertes combates en esa jurisdicción que ha dejado varias personas de los grupos alzados en armas asesinadas”, mencionó Mayorga.

Otros videos muestran los fuertes enfrentamientos entre estos dos grupos armados que mantienen en zozobra a la comunidad del Catatumbo, donde algunas viviendas de Filo el Gringo han sido atacadas con drones.

Sigue la confrontación en el #Catatumbo. La retoma del control territorial de las disidencias de las #FARC es evidente. pic.twitter.com/Ji1AeaPHGr — OLGUIN MAYORGA C.R. 103 (@OlguinMayorgaP) December 30, 2025

“Le hacemos un llamado al Gobierno nacional para que de una u otra manera ayude a gestionar los corredores humanitarios para que la población civil pueda salir del sector”, indicó el líder social en SEMANA.

El gobernador, William Villamizar, junto al Gabinete Departamental y alcaldes de los municipios del Catatumbo, realizaron un pronunciamiento ante los hechos registrados en los últimos días que han afectado nuevamente la tranquilidad de esta importante zona de la región.