Madre desde el Catatumbo le envió un fuerte mensaje a Petro, en vivo y entre lágrimas, por la violencia: “La mano en el corazón”

Una grave situación se registra en el Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Más de 90.000 personas han salido desplazadas o están viviendo entre el fuego cruzado que ha habido entre los dos grupos armados a lo largo de este 2025.

En los últimos días, la situación ha empeorado y cientos se han visto obligados a abandonar sus hogares en medio de las celebraciones de fin de año.

Lo que está ocurriendo es preocupante, por lo que las comunidades le han hecho un fuerte llamado al Gobierno y a la Fuerza Pública para que no los abandone y les ayude a llevar paz a esta zona del país, una de las más golpeadas por la violencia.

Recorrido por el municipio de Tibú, en el Catatumbo. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Carmen Elena García, presidenta de la Asociación de Madres Catatumbo, habló con Noticias Caracol y contó la angustia que están viviendo hoy en día. Entre otras cosas, explicó que todo empeoró desde el pasado 1 de diciembre, cuando comenzaron los desplazamientos en grandes cantidades.

“La situación es muy difícil. Se desbordó el enfrentamiento este día 25, el día 22 empezó a llegar la gente desplazada a la ciudad de Cúcuta“, relató.

Golpe a la población vulnerable: Gobierno cerrará subsidio creado por la crisis del Catatumbo

Por lo mismo, remarcó que prácticamente se han ido preparando porque están seguros de que en los próximos días la situación va a seguir y los desplazamientos van a aumentar en gran medida.

“Ya la situación es muy difícil, la situación ya no son dos actores peleando, sino que son tres con el Ejército“, comentó al medio mencionado.

El panorama para las madres es doblemente complicado, ya que muchas son cabeza de hogar y tienen que hacerse cargo de toda una familia. Además, sus ojos han tenido que ver la forma en la que están asesinando y secuestrando a sus hijos.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

De hecho, un momento desgarrador fue cuando habló sobre la desaparición de una niña de tan solo 13 años, dejando en claro que la guerra no tienen en cuenta la edad y afecta a todos.

Por todo ello, Carmen Elena resaltó la importancia de insistir en los diálogos y aseguró: “Las que estamos poniendo los muertos somos las madres”.

El reclamo del alcalde de Cúcuta al Gobierno Petro por la guerra del ELN con disidencias en el Catatumbo: “No se ha logrado controlar”

De igual forma, sostuvo que no sabe por qué hoy en día es la guerra, ya que los cultivos ilícitos, según ella, no están dando y plata no hay. “No entendemos por qué se están matando entre hermanos, entre tíos, por qué tanto sufrimiento hacia nosotras”, dijo.

Además, aprovechó la ocasión para hacerle un llamado en vivo al presidente Petro para que ayude al Catatumbo y pare la violencia que ha venido aumentando en las últimas semanas.

“Es que parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo y eso les hemos gritado, y de mil maneras hemos levantado la voz para que se busque y hemos llamado de corazón al Gobierno nacional, al señor Petro, que se busque una solución para que se pare esto, porque las únicas que estamos poniendo aquí los muertos somos nosotras”, expresó.

“Quiero decirle que como hijo y como padre se ponga la mano en el corazón y busquemos la manera, porque no es de él solo, de Colombia, de todos los que me escuchan, de aquellos medios que le meten tanta leña al fuego, pero no saben el sufrimiento que tenemos nosotros, que nos unamos y preguntémosles a estos grupos qué quieren y nos sentemos”, añadió.