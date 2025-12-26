El reclamo del alcalde de Cúcuta al Gobierno Petro por la guerra del ELN con disidencias en el Catatumbo: “No se ha logrado controlar”

Este viernes, 26 de diciembre, la crisis de orden público en el Catatumbo por cuenta de la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, sigue siendo compleja. Ya son más de 250 las familias campesinas a las que les ha tocado abandonar sus territorios por cuenta de estos combates que colocan en jaque su seguridad.

El alcalde de Cúcuta, en Norte de Santander, Jorge Acevedo Peñaloza, realizó una crítica al polémico Gobierno del Cambio, pues acaba de explotar una nueva crisis en esta zona del país.

“Queremos recordar que hace un año, exactamente el 17 de enero, cumplimos un año de haber tenido ese desplazamiento masivo y, pues, hoy no se ha logrado controlar la situación por parte del Gobierno nacional, y esperamos que no vayamos a volver a vivir en la ciudad de Cúcuta lo mismo que vivimos hace un año, ya que se desbordaron las capacidades de la ciudad”, dijo el mandatario.

Asimismo, Acevedo precisó que desde su administración siguen trabajando para brindar la ayuda necesaria a las personas que lleguen hasta la ciudad de Cúcuta.

“Son 43 personas las que han llegado durante estos días; se han reubicado en familiares y conocidos de ellos mismos. No había necesidad de acudir a albergues o a algún mecanismo de atención”, precisó.

Por medio de las redes sociales, se han conocido varios videos en los que se logra observar cómo las comunidades llegan hasta las instalaciones de un colegio con el fin de ponerse a salvo de los proyectiles de fusiles que son disparados por las disidencias de las Farc y el ELN, quienes se disputan rentas criminales y territorios en Norte de Santander.

“En el kilómetro 16 de la vía Tibú - La Gabarra, los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN obligaron a los habitantes de la zona a buscar refugio en la escuela para salvarse del fuego cruzado”, dijo el usuario Jhon Jacome por medio de su cuenta en X.

Al mismo tiempo, denunció: “La ambulancia de La Gabarra, que llevaba una remisión hacia el Hospital de Tibú, fue obligada a regresarse por uno de estos grupos armados que mantiene un retén en la vía”.

Iris Marín, defensora del Pueblo, por medio de la red social X, le pidió a los ilegales que permitan transitar a las misiones médicas en medio de las fuertes confrontaciones.

“Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra - Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”, expresó por medio de la misma red social.