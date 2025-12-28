MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

La difícil situación de orden público que se vive en el Catatumbo, por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc, sigue siendo compleja y así lo entiende el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien anunció un refuerzo de las capacidades militares en la región para enfrentar el tema.

“Quiero informar que, ante la situación que se presenta en el Catatumbo, se han fortalecido todos los dispositivos de nuestra Fuerza Pública, con el despliegue de reconocimientos aéreos y apoyo de fuego del Ejército Nacional y operaciones coordinadas con la Fuerza Aeroespacial”, indicó.

El alto funcionario explicó que la decisión se tomó en respuesta “al deber del Estado de proteger a las comunidades, contener las acciones criminales y preservar el control territorial, con legalidad, firmeza y respeto por la vida”.

El ministro Sánchez aseguró que las acciones que se vienen adelantado por parte de las Fuerzas Militares y de Policía en el Catatumbo han permitido que las vías de esa región se encuentren habilitadas y sin restricciones.

Por eso, invitó a la comunidad del Catatumbo para que denuncie de manera oportuna y confidencial cualquier hecho sospechoso, extorsión o secuestro a través de las líneas habilitadas por las autoridades.

Desde el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial indicaron que se mantiene un despliegue permanente en la región, con presencia en puntos estratégicos y desarrollo de operaciones ofensivas para brindar tranquilidad a la población.

"Estas acciones sostenidas tienen como prioridad proteger a las comunidades y mitigar las confrontaciones entre los grupos armados organizados", manifestó el Ejército Nacional, frente a los enfrentamientos del ELN y las disidencias de las Farc, que han originado desplazamiento de la comunidad.

El general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, informó que las vías en el Catatumbo y en Norte de Santander al momento se encuentran en normalidad".

En un video difundido por el ministro Sánchez, el alto oficial aseguró que se están adelantando puestos de control y sobrevolando las diferentes rutas como Cúcuta-Tibú, Tibú-La Gámarra, donde se observa normalidad.

El general Morales Franco también invitó a la población para que denuncien posibles hechos o acciones terroristas por parte del ELN o las disidencias de las Farc a la línea gratuita 147, la cual funciona las 24 horas del día.

“Continuamos la ofensiva contra estos grupos aquí en el Catatumbo y su Ejército está para proteger la vida de la población y mejorar las condiciones de seguridad”, manifestó el alto oficial.