Autoridades descartan ataque contra el avión Hércules en Putumayo: “No hay indicios”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance oficial del accidente del avión Hércules en la mañana de este lunes, 23 de marzo, en el Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo.

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En el informe, tras una reunión de la cúpula militar y de policía, se concluye que el avión que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, en el Putumayo, se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad.

También informó que la tripulación al mando de la aeronave siniestrada “estaba debidamente cualificada” para ejecutar el vuelo que estaba planeado para cubrir la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, en Putumayo.

El alto funcionario explicó que el avión Hércules C-130 se accidentó pocos segundos después de su despegue en el aeropuerto de Puerto Leguízamo, cayendo a tierra aproximadamente a un kilómetro y medio de allí.

En el comunicado de seis puntos, publicado en la cuenta de X del ministro Pedro Sánchez, se descartó cualquier tipo de atentado contra la aeronave, ya que se había especulado sobre el impacto con un dron.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales“, señaló el ministro Sánchez, al tiempo que explicó la razón por la que sonaban detonación tras el impacto.

"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", indicó el funcionario.

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El ministro señaló en su mensaje que hasta el momento se han evacuado varios heridos del accidente y pidió paciencia para conocer las cifras oficiales del trágico hecho, las cuales se conocerán una vez se confirme el listado.

"Desde el sector Defensa expresamos nuestra solidaridad con las familias de cada uno de nuestros militares y policías, y hemos activado todos los protocolos de acompañamiento y apoyo en este difícil momento", indicó.

El ministro Pedro Sánchez le confirmó a SEMANA en horas de la mañana el terrible accidente y posteriormente se pronunció sobre los hechos ocurridos en inmediaciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

En su primer pronunciamiento señaló: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo)”.