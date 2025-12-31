Antes de Año Nuevo, familias salen desplazadas de zonas rurales del Catatumbo y huyen del conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc

Con banderas blancas amarradas a motos y costales improvisados como equipaje, familias enteras están abandonando la zona rural del Catatumbo para salvar sus vidas.

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

De acuerdo con reportes ciudadanos, la escena se repite desde hace varios días en caminos destapados y trochas. Se han registrado videos en redes sociales en los que se pueden ver caravanas de carros y motos que se movilizan ondeando banderas blancas, niños abrazados a sus madres y hombres cargando sus pertenencias, mientras la violencia vuelve a tomar el control del territorio.

Fuertes enfrentamientos en la subregión del Catatumbo entre las Farc y el ELN Foto: API

El desplazamiento masivo es consecuencia directa del recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, una confrontación que ya completa una semana y que ha dejado a comunidades campesinas atrapadas entre dos fuegos.

En municipios como Tibú, El Tarra y sectores rurales aledaños, los combates, las amenazas y el temor constante han obligado a la población civil a huir sin garantías de seguridad.

MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

Guerra en el Catatumbo Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Campesinos y líderes comunitarios han advertido que muchas de las familias desplazadas salieron con lo puesto, dejando atrás cultivos, animales y viviendas. En varios casos, la salida se dio de manera apresurada tras versiones de enfrentamientos cercanos o advertencias directas de los grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio.

Las cabeceras municipales y ciudades receptoras ya empiezan a sentir el impacto de la emergencia. Albergues temporales, casas de familiares y redes de apoyo comunitario están recibiendo a los desplazados, mientras crece la preocupación por la capacidad institucional para responder si la situación se prolonga.

Madre desde el Catatumbo le envió un fuerte mensaje a Petro, en vivo y entre lágrimas, por la violencia: “La mano en el corazón”

Los beneficiados son delegados en los procesos, conversaciones o acercamientos de paz con el Gobierno. Foto: AFP

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, señaló que la confrontación armada ha generado desplazamientos forzados, confinamientos y un aumento sostenido de la presión sobre las autoridades locales, que hoy no cuentan con la capacidad suficiente para atender la emergencia.

En ese mismo sentido, indicó que se activaron rutas de atención humanitaria y mecanismos de coordinación con organismos nacionales, pero advirtió que la situación sigue siendo crítica mientras continúen los enfrentamientos.

“Familias enteras están sufriendo”, afirmó, al tiempo que pidió a los grupos armados cesar las acciones contra la población civil y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Foto: Tomado de X @williamndes_