Cúcuta

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Las autoridades lideraron una verificación operacional inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en esta zona del departamento.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

31 de diciembre de 2025, 10:58 p. m.
Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo.
Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo. Foto: Segunda División del Ejército Nacional

La cúpula militar —conformada por el comandante general de las Fuerzas Militares, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el comandante del Ejército Nacional— llegó a Cúcuta para liderar una verificación operacional inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en la subregión del Catatumbo.

Este encuentro se dio con el fin de proteger a la población civil y recuperar el control territorial frente a las acciones criminales de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle el control territorial

La visita a la capital del departamento de Norte de Santander estuvo encabezada por el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares.

“Estuvimos verificando los dispositivos, estuvimos verificando las acciones que estamos desarrollando desde hace tres días para poder contrarrestar esa acción criminal que están haciendo el ELN y el frente 33. Vamos a tomar las medidas que correspondan para poder proteger la población civil”, dijo López Barreto.

Y agregó: “Con esta reunión hemos podido articular nuestras capacidades. Nos permitió mirar la situación que se está presentando hoy en el Catatumbo y tomar algunas medidas que correspondan”.

Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo.
Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo. Foto: Segunda División del Ejército Nacional

Desde hace varios días estos grupos armados han sembrado temor en la comunidad catatumbera, la cual ha quedado en medio de los enfrentamientos en que cientos de ciudadanos tomaron la decisión de salir de sus hogares desplazados.

Antes de Año Nuevo, familias salen desplazadas de zonas rurales del Catatumbo y huyen del conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc

“Estamos haciendo una verificación acá en la segunda división de las necesidades y capacidades para poder, desde el nivel central, darles todo el fortalecimiento y la necesidad de cada capacidad que necesite para incrementar la seguridad y el tema de democracia”, detalló el almirante Harry Ernesto Reyna Niño, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo.
Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo. Foto: Segunda División del Ejército Nacional

Las autoridades trabajan en conjunto coordinado con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para restablecer la situación de orden público en esta zona del departamento.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana también está aquí en el Catatumbo, con tripulaciones que están aquí con todo su profesionalismo, con el equipo necesario y aplicando todas las capacidades aéreas para vencer a las amenazas y apoyar a nuestras Fuerzas Militares”, agregó el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El Ejército Nacional informó que sus tropas están desarrollando operaciones militares para contrarrestar la amenaza representada por estos grupos armados que buscan el control delictivo del territorio.

“Las operaciones militares se van a sostener en el territorio para lograr estabilizarlo y lograr garantizar la permanencia de la población en el área”, puntualizó el mayor general, Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional.

Cúpula militar hizo presencia en Cúcuta para hablar sobre la seguridad en el Catatumbo.

Noticias Destacadas