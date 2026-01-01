Catatumbo

Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la acción como una disputa entre estos grupos armados por el control de las economías ilegales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de enero de 2026, 5:03 p. m.
Así quedaron algunas casas destruidas tras los enfrentamientos que se registra desde hace días en el corregimiento de Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra.
Las autoridades toman medidas ante los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X sobre esta nueva escalada violenta que atraviesa esta región, donde calificó la acción como una disputa entre estos grupos armados por el control de las economías ilegales.

Activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”, dijo el ministro tras anunciar la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Tibú, junto con la Gobernación, los alcaldes locales y el Ministerio Público.

Sánchez se refirió a la grave situación de orden público que se registra desde hace días en el corregimiento de Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra, por causa de estos criminales.

“Se realiza seguimiento permanente a las afectaciones que enfrentan las comunidades y se brinda acompañamiento a la caravana humanitaria con destino a Filo el Gringo”, agregó el funcionario del Gobierno Petro.

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

En esta zona, la Policía Nacional reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos, en coordinación con el Ejército Nacional en zona rural, integrados a la operación sostenida Esparta de la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano.

Desplegamos unidades especializadas de investigación e inteligencia, ingresamos camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad y activamos apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado”, detalló Sánchez.

El ministro envió un mensaje especial a toda la comunidad del Catatumbo para que suministren información veraz sobre quienes integran estos grupos armados.

Ayúdennos a denunciar de manera oportuna y segura cualquier hecho que ponga en riesgo a las comunidades. La seguridad es posible cuando nos unimos todos y le cerramos las puertas a la ilegalidad”, puntualizó.

Así quedaron algunas casas destruidas tras los enfrentamientos que se registra desde hace días en el corregimiento de Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra.

