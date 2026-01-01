Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

Las autoridades toman medidas ante los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X sobre esta nueva escalada violenta que atraviesa esta región, donde calificó la acción como una disputa entre estos grupos armados por el control de las economías ilegales.
“Activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”, dijo el ministro tras anunciar la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Tibú, junto con la Gobernación, los alcaldes locales y el Ministerio Público.
Sánchez se refirió a la grave situación de orden público que se registra desde hace días en el corregimiento de Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra, por causa de estos criminales.
Presidente @petrogustavo, parece que su @mindefensa @PedroSanchezCol no le ha informado lo que está pasando en Filogringo (El Tarra), donde las Disidencias de las Farc llegaron a arrasar con todo. Por si acaso, le dejo unas imágenes que dan cuenta de lo que allí está ocurriendo.… pic.twitter.com/bOMfiW8mHw— Manolesco (@jhonjacome) December 31, 2025
“Se realiza seguimiento permanente a las afectaciones que enfrentan las comunidades y se brinda acompañamiento a la caravana humanitaria con destino a Filo el Gringo”, agregó el funcionario del Gobierno Petro.
En esta zona, la Policía Nacional reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos, en coordinación con el Ejército Nacional en zona rural, integrados a la operación sostenida Esparta de la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano.
“Desplegamos unidades especializadas de investigación e inteligencia, ingresamos camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad y activamos apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado”, detalló Sánchez.
𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐆𝐄𝐑 𝐀 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐁𝐋𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐄𝐒 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐄𝐍 𝐓𝐈𝐁Ú— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 31, 2025
Ante la confrontación entre estructuras narcoterroristas dedicadas al narcotráfico, pertenecientes al cártel del Eln y al Frente criminal 33 del cartel de alias Calarcá, que se…
El ministro envió un mensaje especial a toda la comunidad del Catatumbo para que suministren información veraz sobre quienes integran estos grupos armados.
“Ayúdennos a denunciar de manera oportuna y segura cualquier hecho que ponga en riesgo a las comunidades. La seguridad es posible cuando nos unimos todos y le cerramos las puertas a la ilegalidad”, puntualizó.