Terror al interior de una panadería en Bogotá: una persona fue asesinada

Momentos de terror se vivieron al interior de una panadería ubicada en el barrio La Estrada, localidad de Engativá, en Bogotá. El viernes 30 de enero, a eso de las 10:07 a. m., un criminal llegó hasta el lugar y acabó con la vida de una persona.

En imágenes de una cámara de seguridad ubicada al interior de la panadería se observa que, mientras varias personas desayunaban, un sicario ingresó al establecimiento comercial portando un casco de moto, ocultando su rostro.

En el video se ve que el sicario entró al lugar caminando pausadamente, simulando que iba a realizar una compra en la panadería. Sin embargo, ya tenía identificada a su víctima, que estaba sentada en una mesa.

Posteriormente, en cuestión de segundos, el sicario desenfundó un arma de fuego y le propinó un primer balazo a un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Después, antes de salir corriendo, le propinó otro impacto de bala a su víctima.

Asustadas, algunas personas que se encontraban en el lugar trataban de refugiarse para evitar ser impactados por algún proyectil.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre murió en el lugar. Luego llegaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y abrir la investigación que permita dar con el paradero del asesino que quedó registrado en video.

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía Engativá, confirmó lo ocurrido.

“El día de hoy, en horas de la mañana, se presenta un lamentable hecho en un establecimiento en la jurisdicción del Frente Normandía, donde una persona es lesionada con arma de fuego. Debido a la gravedad de sus heridas, pierde la vida en el lugar. La policía adelanta las investigaciones respectivas para dar con la captura de los responsables y esclarecer los hechos. Invitamos a la comunidad para que cualquier información la aporte a la Línea de Emergencia 123”, dijo la oficial de la Policía Nacional.