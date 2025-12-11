Arauca alcanza una cobertura histórica del 95 % en gas domiciliario

La Gobernación de Arauca informó que el departamento alcanzó una cobertura histórica del 95 % de gas domiciliario, un avance que, según la administración departamental, impacta a miles de hogares y contribuye al fortalecimiento del índice de competitividad regional. El resultado hace parte del Plan de Desarrollo ‘Arauca Mejor’, orientado a enfrentar brechas estructurales acumuladas durante décadas.

El proyecto fue posible gracias a la articulación entre la Gobernación, el Ministerio de Minas y Energía y la inversión directa en infraestructura. Con este trabajo conjunto, 14.000 nuevas familias accedieron al servicio, lo que permitió ampliar la cobertura en los siete municipios del departamento.

El gobernador Renson Martínez destacó que “este nuevo progreso, sumado al avance que ya teníamos, nos permite alcanzar una cobertura del 95 % del gas domiciliario en los siete municipios del departamento, logrando incluso el 100 % de cobertura en la mayoría de ellos”.

El gobernador Renson Martínez y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, celebran el 95 % de la cobertura para los ciudadanos | Foto: Gobernación de Arauca / API

El aumento en la cobertura beneficia puntualmente a 17.700 nuevos usuarios de estratos 1 y 2: 5.000 en Saravena, 3.200 en Tame y 9.500 en Arauca capital.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, reconoció el trabajo articulado y señaló que “me comprometí con el gobernador, Renson Martínez, a revisar los usuarios que aún nos quedan pendientes para completar el 100 % de hogares gasificados. Esto es una demostración política de que el Gobierno Nacional cree en el Departamento, y es posible gracias a la gestión del Gobernador ante el Gobierno Nacional”.

El gobernador Renson Martínez y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, resaltaron la importancia de este hito en un evento público | Foto: Gobernación de Arauca / API

Martínez explicó que el avance tiene un impacto directo en los indicadores del departamento: “Estos positivos resultados se reflejarán en el índice de competitividad departamental porque el índice mide cobertura del gas domiciliario. Cada inversión que hacemos siempre le apuesta a generar desarrollo económico social y al mismo tiempo, un mejoramiento de los indicadores que están relacionados directamente con ese índice”.

El mandatario agregó que durante 2025 también se fortaleció el desempeño institucional de las entidades territoriales mediante estrategias sociales y administrativas orientadas a mejorar la gestión pública y avanzar en transparencia.