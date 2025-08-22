“Marca el inicio de un proceso transformador”: gobernador de Arauca, Renson Martínez, sobre apertura de la UIS en Saravena

El pasado martes, se realizó el acto inaugural de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Saravena, resultado del memorando de entendimiento firmado el 20 de mayo de 2025 entre el Ministerio de Educación, la Universidad, la Gobernación de Arauca y la Alcaldía del municipio.

En esta primera fase, la UIS ofrece tres programas académicos con 90 cupos diseñados en articulación con la comunidad local: Ingeniería en Inteligencia Artificial (presencial), Zootecnia (presencial) y Administración Agroindustrial (a distancia, con ciclos propedéuticos en Técnica Profesional en Producción Agropecuaria y Tecnología Agroindustrial).

El evento contó con la presencia del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín; el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada; el rector de la UIS, Hernán Porras Díaz; autoridades locales, directivos universitarios, líderes comunitarios y los primeros estudiantes matriculados.

Durante su intervención, el gobernador Martínez afirmó: “El conocimiento es fundamental, por eso celebramos la llegada de la Universidad a nuestro territorio. Este evento marca el inicio de un proceso transformador que cambiará la vida de nuestros jóvenes y aportará al desarrollo del Departamento”. También señaló que este avance es fruto de la articulación entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones sociales.

Asimismo, agregó: “Estoy convencido de que ahora sí valdrá la pena cada esfuerzo: que los docentes salgan a enseñar, que las familias acompañen a sus hijos y que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de crecer. Vale la pena el trabajo de quienes soñaron con este día, porque con la llegada de la Universidad construiremos un mejor Arauca”.

Por su parte, el ministro de Educación manifestó: “Nuestra meta es consolidar un multicampus al que se vinculen instituciones como el ISER y la UIS, para expandir la educación en todo el Departamento. Estamos cambiando la historia de esta región, porque la educación es la luz que ilumina la libertad”.

Ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre apertura de la UIS | Foto: Gobernación de Arauca

El rector Hernán Porras Díaz concluyó: “Estamos aquí para quedarnos”, ratificando el compromiso de la institución con Saravena y la formación profesional en la región.