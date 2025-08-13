Suscribirse

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, anuncia inversión histórica de $48.000 millones para pavimentar la vía Tame–Puerto Rondón

La obra, que tendrá un plazo de ejecución de 25 meses, beneficiará a más de 69.000 habitantes de Arauca.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 3:04 p. m.
Gobernador de Arauca, Renson Martínez
Gobernador de Arauca, Renson Martínez. | Foto: Gobernación de Arauca

En el marco de la conmemoración de los 206 años de la Batalla de Boyacá, el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, anunció desde el municipio de Tame una inversión sin precedentes de 48 mil millones de pesos para la pavimentación total de la vía Tame–Puerto Rondón, considerada un corredor estratégico para el desarrollo económico y social del departamento.

El compromiso, formalizado mediante la firma de un decreto departamental, contempla la intervención de 10,2 kilómetros que, durante décadas, han sido un reclamo constante de las comunidades.

“Esta vía representa desarrollo, representa dignidad para las comunidades. Hoy damos un paso firme hacia una Arauca más conectada, más productiva y con mejores condiciones para todos”, expresó el mandatario, destacando el impacto que tendrá la obra en la región.

Contexto: Gobernador Renson Martínez lidera transformación histórica del sistema de salud en Arauca: inversión cercana a los $ 130.000 millones

A esta inversión se suma el aporte del alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, quien destinó 24 mil millones de pesos a través del Ocad Paz, completando los recursos necesarios para hacer realidad un proyecto largamente esperado. Con un plazo de ejecución de 25 meses, la obra beneficiará directamente a cerca de 64 mil habitantes de Tame y Puerto Rondón, y a más de cinco mil de Cravo Norte que utilizan este corredor para reducir distancias hacia el interior del país.

Además de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial, la pavimentación impulsará el comercio, facilitará el acceso a bienes y servicios esenciales, abrirá nuevas oportunidades para el sector agropecuario y fomentará el turismo. También reducirá los tiempos y costos de transporte, fortaleciendo la productividad y la integración territorial.

“Hoy celebramos nuestra historia, pero también reafirmamos el compromiso con el presente y el futuro de Arauca. Todos unidos, desde cada municipio, haremos realidad ese sueño colectivo de un departamento en paz, con oportunidades y digno de todos los honores”, concluyó Martínez.

Las obras beneficiarán a muchas familias. (Imagen de referencia) | Foto: Bloomberg via Getty Images

