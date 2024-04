Tenga cuidado: falsos retenes en las vías están siendo usados por bandas. Así funciona la nueva modalidad de robo y extorsión

Algunos, al sentir la presión, entregan lo que tienen, firman documentos y luego, cuando revisan con detenimiento los papeles, se dan cuenta de que todo se trataba de un montaje porque en realidad su vehículo no debía ser inmovilizado, pero ya es tarde para encontrar a los responsables. Si no entregan el carro, ofrecen la opción de dar algo de dinero para dejarlos pasar, según ellos, bajo cuerda. “Mi camioneta es de alta gama, está avaluada en 380 millones de pesos y yo la compré en 300 porque era de segunda.

Cuando me dijeron que si no quería que me la quitaran tenía que darles 20 millones de pesos, yo llamé a mi familia para que me ayudaran a reunir el dinero”, cuenta uno de los denunciantes. Si los presuntos policías no les dicen que tiene orden de embargo, entonces les aseguran que el vehículo en el que se movilizan aparece reportado como hurtado, así que si no quieren perderlo deben hacer lo que ellos les indiquen y se vuelven presa fácil de extorsionistas.