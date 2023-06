Menores estarían participando en retenes ilegales que tienen azotados a turistas en vía Barranquilla - Santa Marta; esto dijo la Policía

Transitar desde Barranquilla hacia Santa Marta, y viceversa, se ha convertido en un dolor de cabeza. Desde hace 15 días, aproximadamente, decenas de conductores han estado denunciado diferentes retenes y bloqueos ilegales con fines extorsivos.

La situación se registra sobre la troncal del Caribe, exactamente en municipios como Pueblo Viejo y Ciénaga, departamento de Magdalena. Hombres armados con rocas y palos detienen el tráfico vehicular y comienzan a exigir dinero para permitir el tránsito.

Habitantes de Pueblo Viejo y Tasajera, en Magdalena, salen a realizar peajes ilegales para exigir dinero a los conductores. - Foto: Foto tomada de Twitter: @CesarSerpa

El teniente coronel Johan Borda, del distrito de Policía de Ciénaga, aseguró que la mayoría de esos retenes ilegales son protagonizados por jóvenes, menores de edad. De igual forma, anunció que se tomaron medidas pertinentes, entre ellas sancionar con comparendos a los padres de familiar, quienes son los directos responsables de la conducta de sus hijos.

“Se generan tres bloqueos diarios, tanto en la mañana como en la tarde. Estos obedecen no solo a jóvenes que colocan cuerdas, sino a residentes de este sector, los cuales manifiestan su inconformismo por la mala prestación de servicios públicos, además de educadores por falta de pago y funcionarios de la Alcaldía de Ciénaga por el mismo motivo (...), debemos anotar que esta práctica la realizan en esta temporada porque se avecinan las fiestas en esa jurisdicción”, explicó el oficial.

La Policía dio a conocer que para evitar este tipo de prácticas extorsivas, se destinarán más uniformados hacia la zona, quienes tendrán el compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad de los conductores.

“La Policía ha dispuesto unos controles con el fin de minimizar estas actividades que lo que hacen es entorpecer la movilidad en este tramo vial entre Ciénaga y Tasajera. A través de toda su capacidad logística, y su talento humano, lo que se ha hecho es fortalecer con más policías de Tránsito y Transporte, unidades de Sijin, Policía Judicial e Inteligencia y unas patrullas recorredoras.

Se han realizado puestos de control fijos, se aumentó el número de patrullas de Policía de Tránsito y Transporte, además de unidades de Inteligencia Policial y Policía Judicial, esto con el fin de minimizar cualquier tipo de intención de hurto que se pueda llegar a presentar”.

Con palos amenazaban a los conductores para que pagaran tarifas de $ 5.000 - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

Algunos casos

“Cuando salimos de Santa Marta todo iba perfecto, cuando pasamos el peaje Tasajera empezamos a ver que los camiones estaban retenidos y parqueados hacia el lado de la derecha. Nadie decía por qué y algunos de los camiones se pasaban por los lados”, señaló Ana María Abello, una analista política y abogada que puso la denuncia en sus redes sociales.

Según le explicaron amigos a la analista política, se trataba de personas encapuchadas que estaban extorsionando en la vía.

“Yo me uní a los carros que estaban pasando en grupo y a uno de los que me cerró le di $ 5.000 para que me dejara pasar, pero eran varios los bloqueos y nosotros ya habíamos pagado tres peajes”, agregó Abello.

Les cuento mi experiencia de viajar ayer entre Barranquilla y Santa Marta. Un viaje que en condiciones normales no pasa de una hora y media, se convirtió en una pesadilla por cuenta de los bloqueos ilegales donde, según me informaron después, la fuerza pública no puede… pic.twitter.com/jSuWreqnqA — Ani Abello (@ANIABELLO_R) June 23, 2023

Las comunidades que estaban detrás de esta situación eran de Puebloviejo y Ciénaga, quienes con anterioridad han realizado diferentes bloqueos por la falta de servicios públicos y de garantías por parte de las administraciones municipales.

Una vez se dio la denuncia, las personas indicaron que en el momento que se estaban registrando estos bloqueos no se contó con suficiente presencia por parte de las autoridades.

“En un momento me encontré con un agente de Tránsito y nos dijo que estaban los bloqueos y que debíamos seguir con paciencia, que ellos no podían hacer más. Nos indicó que debíamos seguir a unos carros que iban pasando hasta que logramos salir de esta zona”, agregó la analista política Ana María Abello.

Ante esta situación, el mayor Walter Ortiz, jefe de la Policía de Tránsito de Santa Marta, explicó que las comunidades estaban manifestándose.

“Las comunidades toman la decisión de hacer estos bloqueos con el objetivo de realizar presión a las empresas de los servicios públicos o (que) la misma Administración Municipal les dé respuesta. Son más de cuatro o cinco días que estás personas han completado sin servicio de energía o de agua y por eso deciden manifestarse de esta manera”, agregó el mayor Walter Ortiz.