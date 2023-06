La extraña muerte de una influencer en Santa Marta. Hasta líderes espirituales la visitaron para salvarla

Una extraña parálisis fue de los primeros síntomas que padeció una influencer en la ciudad de Santa Marta, que antes de morir dijo en una entrevista cuál habría sido la causa de todos sus males. La mujer aseguró que un café que se tomó en casa de una conocida le comenzó a causar problemas de salud.

La influencer de la historia es Irina De León, quien en medio de una entrevista a una emisora local de la ciudad de Santa Marta confesó que días antes lo que ocurrió cuando fue al barrio 20 de octubre a hacerle un video a una vecina, quien terminó brindándoles un tinto a ella y a su amiga.

Su amiga no lo tomó pero ella sí, y eso asegura le ocasiono después que sus piernas se paralizaran.

“Fuimos al barrio 20 de octubre a hacerle un video a una vecina, ella nos brindó un café (mi amiga no tomó, pero yo sí tomé) y desde allí comencé con un dolorcito”, dijo De León en los micrófonos de Santa Marta Stereo.

La mujer tomó medicamentos por varios días y hasta fue visitada en muchas ocasiones por líderes espirituales, pastores de una iglesia cristiana que esperaban salvarle la vida.

Poco tiempo después Irina De León fue llevada urgencias a la IPC la Candelaria de María Eugenia cuando después de la parálisis se le dificultaba respirar y un paro cardíaco, habría sido la causa médica de su muerte este miércoles 21 de junio.

Café de Colombia.

La creadora de contenido era madre de tres menores de edad y residía en el barrio Los Alpes B, en la capital del Magdalena.

Influencer se puso diamantes en los dientes

Una vez más Epa Colombia está dando de qué hablar, y ahora es porque se inspiró en Diomedes Díaz al implantarse diamantes en los dientes.

No cabe duda de que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sabe cómo dar de qué hablar y así expandir los 15 minutos de fama con los que cuenta desde hace algunos años.

Y es que para nadie es un secreto que la influencer y ahora empresaria ha pasado por varias polémicas con las que incluso estuvo cerca de pisar la cárcel, como su recordado pleito con las autoridades por hacer daños en TransMilenio.

Epa Colombia. - Foto: Instagram @epa_colombia

Lo cierto es que además de ser una figura que da de qué hablar, también ha aprovechado su fama para crear empresa y hoy en día contar con éxito y grandes ganancias, que le permiten tener ostentosas propiedades.

Y aunque muchos pensarían que ya dejaría de dar de qué hablar, eso no fue así y recientemente sorprendió a muchos en redes al dejar ver lo que se hizo en los dientes, inspirada en un famoso cantante vallenato.

Sí, Epa Colombia se implantó 80 diamantes, según ella dijo, en la parte delantera de sus dientes, sorprendiendo así por sus excéntricos accesorios.

Así lo dejó ver por medio de las historias de su cuenta de Instagram, donde en un video enseñó lo que fue la implantación de los diamantes en su dentadura. Además, mencionó que era algo que quería tener desde hace un tiempo, ¿se inspiró en Diomedes Díaz?

La joven es empresaria de queratinas y con ello salió adelante. - Foto: Instagram: @epacolombia

“Amiga, me puse 80 diamantes en los dientes esta mañana. ¿La doy o no la doy? Me encantó. Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más”, manifestó Epa.

Los implantes de Epa Colombia revolucionaron las redes, donde se vieron toda clase de comentarios donde se pueden leer opiniones como: “Cuando sales del barrio, pero el barrio no sale de ti”. “Ella no sabe qué hacer con la plata”. “La que puede, puede”. “Diomedes tenía uno solo y la vacilaba más”.