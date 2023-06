Denuncian posibles irregularidades en millonarios contratos del influencer Felipe Charry con la Alcaldía de Bogotá

La contratación de las alcaldías locales sigue siendo fuertemente cuestionada desde el Concejo de Bogotá, por el posible mal manejo que se le ha venido dando a los recursos públicos de la ciudad con dudosos contratos.

En esta ocasión, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, puso la lupa sobre dos millonarios contratos que firmó el influencer Felipe Charry, quien tiene más 160.000 seguidores en su cuenta de Instagram, con la Alcaldía local de Tunjuelito.

Se trata del contrato 233 del 2022 firmado en agosto de 2022 por un valor de $22.500.000 y el cual tuvo una adición de un mes por un valor de $5.000.000, para un total de $27.500.000. El objeto del contrato, fue el de prestar sus servicios profesionales para apoyar en la promoción, acompañamiento y desarrollo de los planes de acción de las instancias de carácter interinstitucional y las instancias de participación locales, así como los procesos y eventos comunitarios en la localidad.

Adicionalmente, Charry firmó en febrero de este año un nuevo contrato (192 de 2023) con la Alcaldía Local de Tunjuelito, por un valor total de $57.500.000 y un plazo de 11 meses para “apoyar al equipo de prensa y comunicaciones de la alcaldía local en la realización y publicación de contenidos de redes sociales y canales de divulgación digital (sitio web) de la alcaldía local de Tunjuelito para el desarrollo de acciones de gobierno abierto”, según consta en el Secop.

Lo que llama la atención, según lo denunció la concejal Diago, es que el perfil de Charry no cumpliría con los requisitos de perfil profesional, ni de experiencia.

Juan Felipe Charry - Foto: Tomada del Instagram de Felipe Charry

“Las cuotas políticas son evidentes en el Gobierno de la anticorrupción y el ‘talento no palanca’ de Claudia López. El influencer fue contratado en la alcaldía de Tunjuelito, pero su proceso contractual presenta irregularidades”, mencionó Diana Diago.

SEMANA consultó ambos procesos de contratación en el Secop. En el primer contrato, según los documentos anexados, Juan Felipe Charry es psicólogo de profesión de la Universidad Piloto de Colombia, y en su formación académica no tiene ningún título relacionado con comunicación digital o mercadeo. Ahora, para la firma del primer contrato, según el formato de hoja de vida del Sideap, Charry no tenía ningún tipo de experiencia laboral, ni pública, ni privada.

Formato de hoja de vida del Sideap, en el que consta que Juan Felipe Charry no relacionó experiencia para la firma del primer contrato con la Alcaldía local de Tunjuelito. - Foto: Secop II

Sin embargo, es de mencionar que en la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada para el primer contrato, Charry indicó que él se dedica a la creación de contenido digital en redes sociales.

Ahora, para el segundo contrato por más de $57 millones, casualmente Charry, según consta en el Secop, anexó como experiencia laboral un certificado emitido por Multicereales Alvarado S.A.S., en el que consta que él se desempeñó como psicólogo organizacional al interior de la compañía entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2021.

Ese certificado laboral deja en el aire la siguiente inquietud: si dicha experiencia laboral fue en el año 2021, ¿por qué Juan Felipe Charry no la relacionó en el formato de hoja de vida del Sideap para el primer contrato que firmó en agosto de 2022 con la Alcaldía local de Tunjuelito?

Certificado laboral que anexó Juan Felipe Charry para la firma del segundo contrato. - Foto: Secop II

Frente a este tema, la concejal Diago también puso de presente otra posible irregularidad. Al momento de revisar la experiencia aportada para el contrato 192 de 2023, la concejal Diago encontró que Charry no cotizó salud ni pensión por 5 meses, “lo cual induce que la experiencia que presentó no es real o la empresa no le pagó la seguridad social”, dijo la cabildante.

“¿Qué está pasando con el gobierno del talento no palanca y la anticorrupción? Esto lo tienen que resolver los entes de control”, señaló la concejal del Centro Democrático.

Concejal, Diana Diago. - Foto: Suministrada a Semana

Finalmente, otro hecho que llama la atención y que fue alertado por la concejal Diago, es que en las evidencias reportadas por Charry para presentar las cuentas de cobro, el contratista simplemente anexa fotografías, al parecer, participando de eventos y reuniones en la Alcaldía.

“Las evidencias del contrato que envió Charry fueron selfies y fotos borrosas, estas le costaron a los bogotanos más de 20 millones de pesos. Las fotos más caras que ha podido pagar un alcalde local”, mencionó la concejal Diago.

SEMANA se comunicó con la manager de Juan Felipe Charry para conocer qué responde el influencer frente a las denuncias de estas posibles irregularidades con la firma de sus contratos con la Alcaldía local de Tunjuelito, y si bien en un principio respondió que se iba a comunicar con el influencer, la manager después no volvió a contestar las llamadas ni los mensajes de esta revista.