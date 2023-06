“Por eso es por lo que tenemos tan mala fama”: reconocida ‘influencer’ quedó decepcionada tras su visita a Colombia

Colombia, lugar que ya fue reconocido por revistas internacionales como “el mejor vividero del mundo” o “el país más feliz de la Tierra”, también se ha convertido en el destino predilecto de varios influenciadores. De hecho, gurús de los viajes como Luisito Comunica o Lethal Crysis ya estuvieron conociendo algunas de las ciudades más emblemáticas.

Lo mismo sucede con celebridades de Hollywood, cantantes o creadores de contenido digital, quienes vienen a disfrutar de los sitios turísticos, la gastronomía o la cultura que tiene para ofrecer la nación. Sin embargo, no todos se llevan una alegre experiencia para casa.

Tammy Parra fue víctima de una traumática experiencia en Colombia. Foto: Instagram @tammy.parra. - Foto: Foto: Instagram @tammy.parra

Ese fue el caso, por ejemplo, de Tammy Parra, quien estuvo hace algunos días en Medellín, viaje que quedó registrado en sus perfiles de las redes sociales. La mexicana tiene 13 millones de seguidores en TikTok y 4 millones en Instagram, lo que la convierte en una líder de opinión internacional.

Su paseo por la capital antioqueña estuvo guiado por su colega y amiga, Jenn Muriel. Ambas publicaron apartes de su visita y lo que más mostraron fue cuando anduvieron por la comuna 13, espacio que ha dejado de ser estigmatizado por la violencia para convertirse en un epicentro de cultura y arte.

No obstante, en medio de todo el recorrido, Tammy sufrió una experiencia que la marcó, la cual se volvió un punto negro en el resto de su agradable visita.

Jenn Muriel fue la guía turística de Tammy Parra en gran parte de la visita de la mexicana a Colombia. Foto: Instagram @jennmuriel - Foto: Foto: Instagram @jennmuriel

“Fui a pagar el Uber y como que tenía un billete muy grande y yo ni en cuenta (pues no conocía la moneda local), porque le di uno y se me quedó viendo porque era demasiado. Lo fui a cambiar. Tenía 50.000 pesos colombianos y por comprar esto (una bolsa pequeña de platanitos maduros y una soda), solo me dieron este cambio (dos billetes de cinco mil). No voy a decir nada, porque no entiendo”, contó.

Habiendo sido robada en la tienda que esperaba recibir ayuda para cambiar el billete, le contó la experiencia a uno de sus amigos, para ratificar si había sido tratada de manera justa. “Después de que me estafaron, ya me dijo por acá Kevin que estuvo mal”, agregó.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Por eso es que tenemos tan mala fama en cualquier lado”, “suele pasar”, “tristemente en este país si lo quieren tumbar a uno que es de acá, peor es a los extranjeros que ‘dan papaya’”, “no hay que normalizar estas conductas”, “eso no es cultura”, se leía en algunas respuestas.

En video | Así fue el violento atraco en contra de reconocida ‘influencer’ Marce la recicladora en Santa Marta

Y es que, mientras Parra fue estafada sin violencia, pero aprovechándose del normal desconocimiento de un visitante extranjero, la también ‘influencer’ Marce la recicladora fue robada de manera directa, perdiendo objetos de valor en Santa Marta hace una semana.

Las redes sociales, habitual escenario empleado por Sara Samaniego, la persona detrás del personaje mencionado para la difusión de su contenido pedagógico para la protección del planeta, fueron ahora el canal empleado por la misma mujer para elevar públicamente una denuncia sobre el lamentable hecho del que fue víctima en días pasados en la ciudad de Santa Marta.

“Me robaron dos teléfonos, el parlante, un micrófono, mi agenda… pero no me pueden robar esto que estamos viviendo”, advirtió a través de su canal de Instagram la influencer, quien compartió además un video que da cuenta de los momentos en que es víctima de un violento hurto cuando un delincuente le arranca bruscamente su bolso y emprende la huida.

“Anoche después de abrir el corazón alrededor de una fogata y llorar de felicidad, y agradecimiento, pasé a llorar de tristeza con este robo, porque la verdad es difícil entender que a uno le pase esto”, sentenció Samaniego a través de las redes sociales, haciendo referencia al robo ocurrido justo en medio de un viaje en el que ella, una periodista de Bogotá, decidió cumplir el sueño de cinco recicladores de conocer el mar.

“Me da mucha rabia que esto pase en nuestro país, que haya tanta desigualdad, yo sé que si alguien roba no lo hace porque quiera hacerle el daño a otro, sino porque no tiene otra manera de sobrevivir, eso no justifica nada, uno tiene que trabajar”, sentenció Sara, en un video también difundido en sus redes sociales, en el que incluso advirtió que debió grabar en un espacio interior, pues, si bien comenzó la denuncia con un video grabado en la playa, los recientes hechos, y el ser rondada por un joven que le estaba ‘viendo el celular’, le sembraron el temor de volver a ser víctima de los amigos de lo ajeno.

Marce, la recicladora cuenta apartes del robo sufrido en Santa Marta. - Foto: Twitter/@marcelarecicla1

“Uno tiene que trabajar por lo que quiere”, sentenció la joven conocida por su papel de Marce la recicladora con el que ha alcanzado importante reconocimiento en las redes sociales, como una de las abanderadas del cuidado del medioambiente en nuestro país a través de mensajes y videos encaminados a generar conciencia sobre la importancia de reciclar, enseñando incluso el modo correcto de hacerlo.

En medio de la denuncia, la joven también tuvo palabras para los responsables del hurto sufrido la noche del 7 de junio, a quienes les dijo: “Si acá me están viendo los ladrones, mi amor, no lo hagan por favor, entiendan el daño que eso le hace a las personas, y que eso también se le va a devolver”.