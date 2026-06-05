¿Va a viajar? Cierres en la Línea y Autopistas del Café este viernes y sábado por competencia de ciclismo

Este viernes 5 de junio y sábado 6 se llevará a cabo la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, una competición de ciclismo que atraviesa los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas.

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Por esta razón, las autoridades de Tránsito informaron que se realizarán cierres en la vía La Línea. El recorrido de este 5 de junio iniciará desde Girardot, tomará la variante Ibagué, seguirá por Cajamarca y, desde allí, las deportistas subirán al alto de La Línea, en un tramo total de 116 kilómetros.

“La etapa reina tendrá como escenario cumbre el mítico Alto de La Línea, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo colombiano, que por segunda ocasión en la historia recibirá al pelotón femenino élite y Sub-23. El ascenso final, tras el paso por Cajamarca, será determinante para la clasificación general”, señaló la Federación Colombiana de Ciclismo.

Debido a esto, el cierre del corredor tendrá una duración de 7 horas, desde las 06:00 a. m. hasta la 1 de la tarde. La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Quindío explicó que la restricción aplicará a ambos sentidos de la vía.

La ruta alterna para los conductores de vehículos particulares, servicio público o de carga es Manizales – Alto de Letras – Ibagué. Los que transiten por la zona deberán planear con antelación su viaje y estar atentos a las actualizaciones de tránsito.

Cierres del sábado

El sábado 6 de junio, la etapa 5 de la Vuelta a Colombia Femenina se manejará de la siguiente manera: Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario, con un trayecto de 107 kilómetros.

Las restricciones se llevarán a cabo de 6 a 10 de la mañana y podrán levantarse si el evento termina antes de lo acordado. Las ciclistas iniciarán en la carrera 19 No. 33 norte, en el sector de Farmatodo, seguirán por la glorieta del Museo del Oro Quimbaya y continuarán por la Autopista del Café en sentido sur-norte.

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Las vías alternas para los conductores de Armenia son los sectores de la calle 19 norte, entre la avenida Centenario y la carrera 14. El domingo se realizará la etapa 6 de la competencia, que tendrá lugar entre el Ingenio Risaralda, cerca de La Virginia, y Apía, con una longitud de 30 kilómetros.

“La Vuelta se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía. Una prueba contra el reloj que exigirá potencia, administración del esfuerzo y precisión técnica, ideal para consolidar o revertir diferencias en la clasificación general”, señaló la Federación Colombiana de Ciclismo.

La undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 empezó el pasado 2 de junio y se extenderá hasta el domingo 7. En total, están participando 129 corredoras de 11 nacionalidades diferentes, que esperan quedarse con el primer lugar.