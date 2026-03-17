En medio de las dificultades económicas que enfrentan muchas personas para acceder a educación de calidad, las becas se han convertido en una alternativa clave para quienes buscan avanzar en su formación académica sin asumir altos costos.

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A lo largo de los años, diferentes organizaciones han promovido convocatorias enfocadas en fortalecer el liderazgo femenino, especialmente en áreas como tecnología, innovación y desarrollo global, las cuales buscan brindar acceso a educación e impulsar el crecimiento profesional y la participación en escenarios internacionales.

Los programas están destinados a la población femenina de Soacha y Bogotá. Foto: Business School Barcelona

Frente a esto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Alcaldía de Soacha y Educa EdTech Group impulsaron una serie de becas internacionales dirigidas a mujeres interesadas en fortalecer su perfil académico y profesional, destacando que estas oportunidades están diseñadas para quienes desean especializarse en campos como liderazgo, innovación y tecnología.

Estas becas hacen parte de programas que buscan “especializarse en áreas como tecnología, innovación y liderazgo”, lo que evidencia una apuesta por sectores con alta demanda en el mercado laboral actual. Adicionalmente, el objetivo es cerrar la brecha de género en estos campos, permitiendo que las beneficiarias se formen bajo estándares académicos de instituciones en México, Italia y Estados Unidos.

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Además, este tipo de convocatorias se enmarca en una tendencia global que apunta a cerrar brechas de género en espacios académicos y profesionales. De hecho, distintas iniciativas internacionales han priorizado el acceso de mujeres a programas educativos avanzados, especialmente en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 27 de marzo, busca impulsar perfiles con impacto social y vocación de transformación digital. La formación se realizará 100 % en línea, permitiendo que las mujeres accedan a una educación de calidad mundial sin descuidar sus responsabilidades cotidianas.

Son un total de 100 becas para estudiar, 40 de maestría, 40 de doctorado, 20 de pregrado. Foto: Getty Images

Los cupos se distribuirán de la siguiente manera:

Pregrado (20 cupos): Enfocados en marketing digital, internet de las cosas y seguridad informática. Requisito: Título de bachiller.

Maestría (40 cupos): Áreas como IA, big data, ciberseguridad, gestión de proyectos y creación de empresas. Solamente se requiere el título de pregrado.

Doctorado (40 cupos): Especializados en tecnología educativa y sistemas computacionales. Es requerido el título de maestría.

¿Cómo postularse a una de las 100 becas?

Ingrese al portal web www.alcaldiascol.com Elija el programa de su interés y, en el apartado Alcaldía, seleccione Bogotá o Soacha según corresponda. Diligencie los datos que allí le solicitan. Cargue su documento de identidad, hoja de vida actualizada y el certificado académico que exige su nivel (bachillerato, profesional o maestría).

Se evaluará el orden de llegada de las postulaciones completas y el impacto de los proyectos sociales o comunitarios de cada aspirante. En caso de selección, le llegará la notificación a los datos de contacto que haya registrado; así que apúrele a inscribirse para quedar elegida.

Además del programa académico principal, las beneficiarias obtendrán: