La Alcaldía de Bogotá suele anunciar vacantes de trabajo para todo tipo de perfil de los ciudadanos, para que estos puedan acceder a su primer empleo o cambien el puesto actual por nuevas y mejores oportunidades. Muchas de las ofertas cuentan con postulación virtual, y las personas únicamente deben llenar los datos de su hoja de vida en la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para poder aplicar.

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Así las cosas, para este jueves 19 de marzo, hay dos convocatorias abiertas que hacen parte del programa “Talento Capital”. Una de las convocatorias es presencial, mientras que la otra será de manera virtual.

Existen 400 puestos vacantes para operadores de cine, ayudantes de confitería, ayudantes de almacenaje para el aeropuerto y ayudantes de enfermería, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y en colaboración con las compañías ACTIVOS S.A.S. y SERVIOLA S.A.S.

Las personas deben presentar su hoja de vida y su documento de identificación. Foto: Universidad Central - API

Para postularse a los puestos previamente mencionados, puede llegar a la calle 70 A # 9 - 39, en el barrio Quinta Camacho, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, llevando su hoja de vida y el documento de identificación. Para presentarse este jueves, debe confirmar su asistencia en el formulario habilitado en el sitio web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La segunda convocatoria incluye 20 vacantes para representante de ventas tienda a tienda de preventa y supernumerario, gracias a la alianza con la empresa EFICACIA S.A.S. Los puestos están habilitados para bachilleres con mínimo un año de experiencia en ventas TAT (tienda a tienda) o trabajo de campo.

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los requisitos para estos puestos incluyen conocimiento de rutas y zonas geográficas, orientación a resultados y servicio al cliente, y contar con una licencia de conducción vigente, ya sea de carro o de moto. Para postularse, debe presentar su hoja de vida y su documento de identificación en la página oficial de la secretaría desde las 10 hasta las 11:30 de la mañana.

“Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas“, recuerda la Alcaldía en un comunicado al respecto.