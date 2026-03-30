Las ciudades con mayor desempleo en Colombia y las que más se recuperan: esto reveló el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó en la mañana de este 30 de marzo el más reciente informe del mercado laboral. Para el mes de febrero de 2026, la tasa de desempleo fue de 9,2 %, lo que significó 1,1 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo de 2025, siendo la cifra más baja para un febrero desde 2021.

De acuerdo con el informe, las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos fueron la rama de actividad económica que más aportó a la variación de la población ocupada en febrero de 2026, con 250.000 personas.

Los despidos en las empresas ocurren frecuentemente. Foto: 123rf

Precio del ACPM tendrá modificación por cambio en la forma de calcularlo: ¿a quiénes impacta?

Uno de los datos clave del informe es el relacionado con las ciudades con mayor y menor desempleo, dado que el impacto puede variar según las zonas del país.

Así quedaron las cifras en las principales ciudades:

El Dane presentó la tasa de desocupación para el total nacional y para 23 ciudades y áreas metropolitanas. En los resultados se encontró que Quibdó fue la ciudad con mayor desempleo, con 26,3 %, seguida por Riohacha, con 14,3 %, y Cartagena, en tercer lugar, con 14,2 %.

En el cuarto lugar se ubica Ibagué, con 13 %, seguida por Armenia, también con 13 %. El total nacional es de 9,4 %. Por su parte, el total de 23 ciudades es de 9,4 % y el de 13 ciudades es de 9,2 %.

Este es el desempleo por ciudades en Colombia para febrero del 2026. Foto: Getty Images

En contraste, Villavicencio es la ciudad con menor desempleo entre las analizadas, con 8 %. Le sigue Neiva, con 8,1 %, y Bogotá, en el tercer lugar, con 8,2 %. Manizales ocupa el cuarto lugar, con 8,6 %, y el top 5 lo completa Pereira, con 8,9 %.

Si se analiza la brecha entre hombres y mujeres, el Dane reportó que la tasa de desocupación de los hombres, para el total nacional en febrero de 2026, fue de 7,4 %, mientras que para las mujeres fue de 11,7 % (variación estadísticamente significativa), con una brecha de género de 4,3 puntos porcentuales.

Millonario robo en Europa: Nestlé confirmó desaparición de 12 toneladas de KitKat