El Gobierno sigue tomando medidas para intentar abordar el controvertido tema del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), generado por el subsidio durante años a la gasolina y al diésel.

El hueco que se abrió fue enorme y, con frecuencia, el gobierno lo saca a relucir, como una de las razones de las dificultades financieras del Estado, pues había un problema desde tiempo atrás que nadie quería solucionar, por el costo político que implica. Principalmente, porque se tocaba un aspecto sensible: el del transporte público y de carga, que, tan pronto como se habla de alzas en el precio, salen a protestar y amenazan con estallido social.

De esa manera, solo se tocó el precio de la gasolina, que fue incrementado de manera paulatina y, después de haberlo llevado a precios internacionales e, incluso, por encima de ellos, está pendiente completar el proceso con el diésel. Para ello, se han venido aplicando estrategias que, en todo caso, no tocarán el precio para los vehículos de carga.

El gobierno, en anteriores resoluciones, habló de vehículos particulares y carros diplomáticos que utilizan diésel, porque no se iban a continuar subsidiando en el precio.

Ahora, en el borrador de resolución publicado para comentarios en la página web del Ministerio de Minas contempla otro cambio, esta vez, más relacionado con los tiempos.

El documento sustenta el cambio en la metodología para la determinación del Ingreso al Productor Fósil para el ACPM.

En tal caso, la medida recaerá sobre los vehículos de servicio particular, diplomáticos y oficiales que funcionen con ACPM, aseguró el Ministerio.

¿Qué dice el borrador?

Así las cosas, el proyecto de resolución plantea que “el Ingreso al Productor Fósil dentro de la estructura de precios del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel deberá considerar, bajo la periodicidad establecida en el parágrafo 1 de este artículo, el cálculo del precio internacional definido en el artículo 5 de la Resolución 180522 de 2010 y las normas que la modifiquen o sustituyan”.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía Foto: Ministerio de Minas

Otro de los cambios previstos en el documento es el relacionado con la periodicidad con la cual se aplicará la decisión. De esta manera, la actualización del Ingreso al Productor Fósil de que trata este artículo será semanal, según se expresa en el proyecto de resolución.

Fondo de subsidios a los combustibles

El Ministerio sostiene en el documento expuesto para comentarios del público que se tomará como referencia el precio de paridad internacional calculado como un promedio simple del respectivo producto de los días hábiles de la semana inmediatamente anterior (lunes a viernes), el cual será publicado el lunes siguiente bajo las consideraciones del artículo 2 de esta resolución. La aplicación del precio será efectiva el martes de cada semana, hasta la siguiente actualización, plantea el borrador.

Según el proyecto de resolución, para la primera aplicación del mecanismo de estabilización, el cálculo del Ingreso al Productor del que trata este artículo deberá considerar los valores de la estimación del precio internacional correspondientes a la semana del 6 al 10 de abril de 2026.