Victoria Home Health and Spa: la empresa que potencia el turismo médico en Colombia

Victoria Home Health and Spa nació hace 10 años en Barranquilla y hoy, además de recibir a pacientes nacionales que desean un cambio estético en sus vidas, atiende, mayoritariamente, a personas de distintas partes del mundo. “Acompañamos a nuestros pacientes antes, durante y después de sus procedimientos médicos, ayudándolos en toda la logística necesaria como traslados, hospedaje, asistencia personalizada y los cuidados postoperatorios que requieren durante su tratamiento”, dice su fundadora, directora médica y cirujana barranquillera Greys Pérez Martínez.

La seguridad, la empatía y la atención personalizada han sido sus diferenciales como empresa. Esa filosofía les ha permitido entender que detrás de cada procedimiento existe un paciente con expectativas, emociones y sueños. Por ello, una de sus principales líneas de atención, además de la cirugía estética (con procedimientos como la dermolipectomía y la lipoescultura) ha sido la reconstrucción corporal, las reconstrucciones mamarias y la cirugía post-bariátrica.

Para Pérez, la cirugía es una responsabilidad que trata de recuperar la confianza y construir un nuevo comienzo luego de experiencias particularmente difíciles. “Queremos consolidarnos como un referente en turismo médico internacional y como una organización que transforma vidas a través de experiencias médicas seguras, éticas y memorables”, concluye.