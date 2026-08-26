EC Cargo: una apuesta por el servicio para crecer en la logística internacional

Hace 29 años nació en Bogotá EC Cargo, una compañía dedicada a acompañar a importadores y exportadores en cada etapa de su operación logística. Su oferta abarca transporte marítimo y aéreo, carga consolidada, proyectos, transporte terrestre, aduanas y almacenamiento. Al frente está Magda Orozco, quien adquirió la empresa hace 18 años con una meta definida: convertirla en una de las principales agencias de carga del mercado colombiano.

Para Orozco, el diferencial de EC Cargo está menos en la amplitud de sus servicios que en la manera de prestarlos. La compañía ha construido su propuesta alrededor de un servicio ágil y cercano, tanto para grandes empresas como para medianos y pequeños clientes. A esto suma una estructura de liderazgo basada en escuchar, estar presente y tomar decisiones con rapidez.

El crecimiento de EC Cargo también se mide por la huella que deja fuera de sus operaciones. Al mismo tiempo, Orozco encuentra uno de sus mayores motivos de orgullo en las personas que han pasado por la empresa y hoy ocupan posiciones de liderazgo en otras organizaciones. Hacia adelante, la apuesta está puesta en crecer en mercados estratégicos de Latinoamérica, apoyándose en talento, tecnología e innovación, con la intención de construir un legado que trascienda el negocio.