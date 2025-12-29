Innovación

Marcela Santiago, una mujer que jamás se rinde

Una bancarrota no frenó sus sueños. En el 2024 creó su segunda empresa: Tumipay, una fintech que acaba de abrir mercado en Perú. La disciplina y la fe son sus armas de resiliencia.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 10:33 p. m.
Marcela Santiago, fundadora y CEO de Tumipay
Marcela Santiago, fundadora y CEO de Tumipay Foto: A.P.I.

Fundadora de una plataforma fintech que maneja pagos masivos y recaudos digitales en tiempo real, además de ofrecer una billetera electrónica, reconoce con orgullo su origen humilde. Y agradece a su papá, Iván, por haberle inculcado la importancia del trabajo. A ella y a sus dos hermanas. “Mi familia vivió con muchas carencias. Mi padre escasamente estudió hasta tercero de primaria”, cuenta. Él se ganaba la vida confeccionando ropa en un pequeño taller de Barranquilla y quería que su hija estudiara una carrera relacionada. “Llegué a hacer cursos de diseño de modas, pero nada de eso me gustó. Lo mío son los números”.

Mientras trabajaba para costear sus estudios, inició su formación como auxiliar contable. Luego aceptó la media beca que le ofrecieron para hacer la carrera de Contaduría Pública, y empezó a hacer prácticas en una empresa de salud ocupacional. A los 25 años se graduó. Laboraba como contable en Telecaribe, hasta que un día le dieron una oportunidad en el área financiera del canal. Gracias a un crédito de la universidad, se especializó en Finanzas. Entonces se postuló a un cargo en Come Ya, empresa de domicilios que después fue absorbida por iFood, una de las aplicaciones con mayor presencia en América Latina.

Corría 2016 cuando un par de brasileños la entrevistaron, le explicaron el modelo de negocio y la contrataron como contadora. “No tenía ni idea de qué era una startup. Me llevaron varias veces a Brasil y a México. Mi mente cambió: me volví digital”. Allí trabajó cuatro años, en los que aprendió sobre inteligencia artificial y fue ascendida a líder financiera.

Mientras hacía un MBA, decidió emprender. En 2020 montó Dixhi Company, que automatizaba procesos de diferentes empresas. Pero ese emprendimiento cerró sus puertas debido a la pandemia, así que creó otro: Top Up. Allí diseñó una app que agilizaba las transacciones entre el usuario, los domiciliarios y las empresas como iFood. Hasta su antiguo empleador firmó un contrato con ella. Sin embargo, los ingresos empezaron a bajar y se quebró. “Jamás me rindo y Dios siempre me da la mano”. Tras el nuevo revés, ganó convocatorias de Innpulsa Colombia y otras entidades, que le dieron los recursos necesarios para continuar. En marzo de 2024, Top Up evolucionó a TumiPay, que hoy es una pasarela de pagos conectada a los principales bancos del país y a plataformas como ACH, Transfiya y PSE. “Ya abrimos mercado en Perú y esperamos llegar a otros países de América Latina. Con disciplina y fe se pueden cumplir todos los sueños, pese a las dificultades”.

Tumipay. Sector: fintech. Fundada en 2024| Barranquilla

