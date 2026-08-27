Johana Cerpa: construir confianza para impulsar el desarrollo del país

Estudió Derecho convencida de que era una herramienta para servir, tender puentes y fortalecer las instituciones. Dos décadas después, esa visión sigue definiendo su liderazgo. Como vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA desde hace más de cinco años, ha trabajado por hacer de la confianza un activo estratégico para el negocio y generar valor a la sociedad.

“Mi conexión con la reputación y el cumplimiento nació de la convicción de que hacer las cosas bien es una responsabilidad con las personas, las comunidades y el país”, dice. Tras su paso por el sector público, como cónsul en la Embajada de Colombia en Turquía y en entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Icetex y el Congreso de la República, confirmó que el éxito de cualquier crisis de reputación es justamente evitarla, con el trabajo día a día: “Una organización no puede crecer de espaldas a su entorno.

El éxito está en promover el desarrollo de las comunidades para construir confianza a largo plazo”. Cerpa impulsa iniciativas con recicladores, tenderos, proveedores y comunidades con el fin de generar empleo y entornos laborales seguros; fortalecer el cuidado del medioambiente y promover la diversidad. Tiene en su agenda un reto corporativo: alcanzar el 40 por ciento de mujeres en posiciones de liderazgo para 2030. “Saber que desde mi rol puedo contribuir a que la empresa sea un agente de desarrollo del país es uno de mis mayores orgullos”.