Los destinos de playa resultan muy atractivos para muchos viajeros porque suelen combinar lindos paisajes, espacios para descansar y experiencias de contacto con la naturaleza, además de tener la posibilidad de practicar actividades náuticas.

Esta es la única playa latinoamericana entre las 10 mejores del mundo en 2026: enamora con sus aguas turquesas

Aguas cristalinas, arenas claras, arrecifes, fauna marina y actividades como el snorkel o el buceo hacen parte de la experiencia que permite desconectarse de la rutina, mientras se disfruta de preparaciones gastronómicas y de las tradiciones de cada lugar.

Dada su importancia, cada año, plataformas, portales y medios especializados en turismo realizan diferentes rankings que se convierten en guías de los mejores lugares para visitar.

Así las cosas, el reconocido portal de viajes TripAdvisor presenta cada año un listado construido a partir de las experiencias, opiniones y calificaciones que los viajeros han dejado en la plataforma durante los últimos 12 meses.

La clasificación hace parte de los premios ‘Best of the Best’ de Traveller’s Choice que reconoce a lugares como hoteles, restaurantes, playas y experiencias que han recibido las mejores valoraciones por parte de su comunidad de usuarios.

Baía do Sancho destaca por la combinación de aguas cristalinas de tonos turquesa. Foto: Getty Images

En ese marco, hay una playa de Suramérica que en seis oportunidades se ha ubicado en los más alto del rankig. Se trata de Baía do Sancho, en Brasil, la cual ha sido reconocida en los años 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 y 2023 como la mejor del mundo.

¿Cuáles son sus encantos?

Ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, esta playa conquista a los viajeros con una combinación de aguas cristalinas de tonos turquesa, arena clara, grandes acantilados y una naturaleza marina muy bien conservada.

La única playa de Sudamérica entre las 24 mejores del mundo en 2026: sorprende por sus paisajes y cultura musical

Se encuentra dentro del Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha y ofrece además lindos miradores, desde los que se pueden contemplar la bahía y formaciones como el Morro Dois Irmãos, segín información del Gobierno de Noronha.

Quienes se animan a visitar este lugar pueden realizar actividades como snorkel y paseos en barco, además de recorridos por los senderos del complejo de Sancho, que permiten apreciar los paisajes desde diferentes puntos.

La zona también es reconocida por sus posibilidades para observar la vida marina, mientras que los recorridos en barco permiten acercarse a otros sectores del parque y disfrutar del paisaje costero.

Baía do Sancho es uno de los tesoros mejor guardados en Brasil Foto: Getty Images

Un atractivo particular es la forma de llegar a la playa: se puede acceder por mar o mediante una escalera instalada en una grieta entre los acantilados, lo que convierte el descenso en parte de la experiencia. Desde los miradores también se obtienen algunas de las panorámicas más representativas de Fernando de Noronha.

La conservación es uno de los aspectos destacados por las autoridades brasileñas sobre este lugar. Señalan que el turismo responsable cobra cada vez mayor importancia y la protección del entorno debe ser parte fundamental de la actividad turística y al encontrarse dentro de un parque nacional, Baía do Sancho representa un ejemplo de cómo el turismo de naturaleza puede desarrollarse junto con acciones de conservación.