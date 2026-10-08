Fixit: La compañía de asistencias colombiana que decidió cuidar primero a las personas

En una región donde millones de personas permanecen al margen de los sistemas tradicionales de protección, Fixit decidió empezar por una pregunta distinta: ¿qué necesitan realmente las personas para vivir con tranquilidad?

La respuesta dio origen a un modelo que integra asistencia, acompañamiento y bienestar cotidiano, convirtiendo a la compañía en uno de los casos de innovación abierta con mayor proyección internacional.

Mientras gran parte de la industria de asistencias en Colombia ha centrado históricamente su atención en administrar riesgos, Fixit decidió mirar primero a las personas. Su apuesta no consistió únicamente en ofrecer asistencias, sino en construir un ecosistema de bienestar capaz de responder a las necesidades reales de quienes, durante años, quedaron por fuera de las soluciones tradicionales por su costo, complejidad o limitado acceso.

Fundada por Mauricio Quiroga y Diego Rodríguez, la compañía nació con el convencimiento de que la verdadera innovación no siempre proviene de la tecnología, sino de la capacidad de escuchar. Esa filosofía quedó en evidencia durante sus primeros años de operación, cuando descubrieron que detrás de algunas solicitudes de servicio había necesidades mucho más profundas. Adultos mayores, por ejemplo, agendaban la revisión de un electrodoméstico que funcionaba perfectamente, cuando en realidad buscaban algo tan sencillo y esencial como conversar con alguien.

Esa experiencia llevó a la empresa a replantear su propósito y a construir un modelo en el que el bienestar físico, emocional y social de sus clientes se convirtió en el verdadero centro de la operación.

Esa capacidad para innovar fue reconocida dentro y fuera del país. En 2025 recibió el Premio Portafolio en la categoría Servicio al Cliente y, ese mismo año, el proyecto Palabras Pendientes, desarrollado junto con el Instituto de la Conversación, Parque La Colina y la Fundación Sesana para combatir la soledad no deseada en adultos mayores, fue galardonado en el SilverEco & Ageing Well International Festival, en Cannes, Francia. Uno de los escenarios más importantes del mundo dedicados a la longevidad y el bienestar. Más recientemente, Fixit presentó su caso de estudio El latinoamericano olvidado en el V Congreso Latinoamericano de Casos de Open Innovation, realizado en São Paulo, consolidándose como un referente regional en innovación abierta.

Sin embargo, esa cultura de cuidado no termina en los usuarios. En la insurtech (compañías que utilizan tecnologías digitales e innovadoras para mejorar, agilizar y transformar el sector de asistencias) existe la convicción de que una organización solo puede ofrecer experiencias memorables cuando primero construye bienestar entre quienes hacen posible cada servicio. La empatía, la escucha activa y el desarrollo del talento humano son pilares de una cultura organizacional que entiende que cada colaborador es el primer embajador de la compañía.

Para Lady Poveda, gerente ejecutiva de Fixit, esa visión ha sido determinante en la consolidación de la organización. “La empatía no es un discurso; es una decisión que debe reflejarse en la forma en que lideramos, acompañamos y desarrollamos a nuestro equipo. Cuando las personas se sienten escuchadas, valoradas y respaldadas, esa misma cercanía se transmite naturalmente a quienes confían en nosotros. Cuidar a nuestra gente siempre será el primer paso para cuidar a los demás”, afirma.

Ese enfoque ha permitido consolidar una comunidad de más de 500.000 beneficiarios activos y superar el millón de asistencias prestadas, al respaldar un modelo basado en la economía de suscripción que integra más de 30 beneficios en salud, hogar, movilidad, educación, asesoría legal, bienestar y mascotas.

“Durante años, millones de personas quedaron por fuera de las soluciones tradicionales porque nadie estaba pensando en ellas. Fixit nació para demostrar que es posible construir un modelo más cercano, más simple y con capacidad real de responder cuando las personas más lo necesitan”, asegura Mauricio Quiroga.

Con un modelo validado y financieramente sostenible, la compañía inicia ahora su expansión hacia Guatemala, Panamá y el sur de Florida, llevando una propuesta que busca democratizar el acceso al bienestar en mercados donde aún persisten importantes brechas de cobertura.

“El crecimiento nunca ha sido un fin en sí mismo. Lo verdaderamente importante ha sido demostrar que escuchar a las personas permite construir empresas sostenibles y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la vida de miles de familias”, concluye Diego Rodríguez.

Más que exportar un modelo de negocio, Fixit lleva una manera diferente de entender la protección: una donde la innovación nace de escuchar, el crecimiento se construye con propósito y el bienestar comienza mucho antes de una emergencia. Porque cuando una organización decide cuidar a su gente desde adentro, también transforma la forma en que cuida a quienes están afuera.