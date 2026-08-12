El dólar terminó la jornada de este miércoles con un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, con efectos sobre el bolsillo de los consumidores colombianos que adquieren productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 12 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a $3.145, lo que significó un aumento de $24 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.121.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $26, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.119.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.145, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.105. El promedio cotizado se ubicó en $3.123.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,164 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 660,66.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, con una variación del 0,17 %, hasta ubicarse en 99,880 unidades.

La moneda ha registrado bajas importantes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Inflación en China desacelera a 0,5 % interanual en julio

El índice de precios al consumidor (IPC) de China creció menos de lo esperado en julio, en momentos en que la segunda mayor economía mundial enfrenta persistentes presiones deflacionarias, según datos oficiales divulgados el domingo.

El IPC, un indicador clave de la inflación, se desaceleró a 0,5 % interanual en julio, el aumento más bajo desde enero, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China.

La economía china arrastra un débil consumo interno desde hace años, lo que ha lastrado el crecimiento pese al auge de las exportaciones y de parte de su sector tecnológico.

En tanto, el índice de precios al productor, que mide los precios en fábrica, aumentó 3,5 % interanual en julio, por debajo del 4,1 % de junio, según la ONE.

“El impulso económico se debilitó en (el segundo trimestre)” de 2026, escribió el domingo Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management, en una nota sobre los datos del domingo.