Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

El presidente Gustavo Petro designó a Nhora Mondragón como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de que Angie Rodríguez diera un paso al costado para dedicarse al liderazgo del Fondo Adaptación. Ella es ficha de Armando Benedetti.

Aunque su hoja de vida no ha sido publicada oficialmente por la Casa de Nariño y se espera que ocurra en las próximas horas, se conoció que ella es profesional en administración de empresas, especialista en administración de salud y especialista en administración pública.

Buena parte de su experiencia profesional la ha desarrollado en el departamento del Valle del Cauca. En esa región, ocupó su último cargo público como secretaria de Gobierno de Cali, en la administración de Jorge Iván Ospina, entre 2020 y 2023, uno de los férreos defensores de Petro.

Mondragón se desempeña como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. En esa cartera se contó que la funcionaria “ha liderado la gestión de recursos y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

Nhora Mondragón. Foto: Alcaldía de Cali

Nhora Mondragón será la tercera mujer que ocupa este cargo durante la gestión de Gustavo Petro. Primero llegaron Laura Sarabia, considerada hasta hace pocos meses como la mujer más poderosa del Ejecutivo, y Angie Rodríguez, que renunció para llegar al Fondo Adaptación.

Fuentes cercanas al jefe de Estado describieron a SEMANA que ella es una “ficha del ministro Armando Benedetti”, pues logró posicionarla frente a otras opciones que, supuestamente, estaba contemplando el presidente. Para los mismos informantes, se trataría de un triunfo de Benedetti.

El mismo Ministerio del Interior ha destacado el papel de Mondragón en su sitio web: “Originaria de Victoria, Valle, y residente en Cali desde su infancia, Nhora Mondragón es reconocida por su liderazgo estratégico, su compromiso con la equidad y su enfoque cercano a las necesidades de la población”.