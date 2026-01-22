Política

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Mondragón reemplazará a Angie Rodríguez, quien renunció al cargo para tomar las riendas del Fondo Adaptación.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 9:50 p. m.
Gustavo Petro y Nhora Mondragón.
Gustavo Petro y Nhora Mondragón. Foto: Presidencia/Tomada de la cuenta de Instagram de Nhora Mondragón.

El presidente Gustavo Petro designó a Nhora Mondragón como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de que Angie Rodríguez diera un paso al costado para dedicarse al liderazgo del Fondo Adaptación. Ella es ficha de Armando Benedetti.

Aunque su hoja de vida no ha sido publicada oficialmente por la Casa de Nariño y se espera que ocurra en las próximas horas, se conoció que ella es profesional en administración de empresas, especialista en administración de salud y especialista en administración pública.

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

Buena parte de su experiencia profesional la ha desarrollado en el departamento del Valle del Cauca. En esa región, ocupó su último cargo público como secretaria de Gobierno de Cali, en la administración de Jorge Iván Ospina, entre 2020 y 2023, uno de los férreos defensores de Petro.

Mondragón se desempeña como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. En esa cartera se contó que la funcionaria “ha liderado la gestión de recursos y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

Política

“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Política

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Política

“Puestos a tramposas”: escala pelea con el presidente Petro por supuestas irregularidades en títulos universitarios

Política

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

Política

Álvaro Uribe habló sobre las fuertes tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador: “Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”

Política

Gustavo Petro sostiene una reunión con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán: estos son los temas

Política

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

Macroeconomía

Quiénes son y cuánto ganan: el ranking de los salarios más altos del Estado

Política

Presidencia sale al paso de polémico contrato que buscaría defender a Gustavo Petro, incluido en la lista Clinton: “No responde a intereses personales”

Política

Procuraduría abre indagación previa al Dapre por millonario contrato de la Presidencia para la defensa de Gustavo Petro ante autoridades estadounidenses

Nhora Mondragón, Departamento Administrativo de Contratación Pública de Cali.
Nhora Mondragón. Foto: Alcaldía de Cali

Nhora Mondragón será la tercera mujer que ocupa este cargo durante la gestión de Gustavo Petro. Primero llegaron Laura Sarabia, considerada hasta hace pocos meses como la mujer más poderosa del Ejecutivo, y Angie Rodríguez, que renunció para llegar al Fondo Adaptación.

Fuentes cercanas al jefe de Estado describieron a SEMANA que ella es una “ficha del ministro Armando Benedetti”, pues logró posicionarla frente a otras opciones que, supuestamente, estaba contemplando el presidente. Para los mismos informantes, se trataría de un triunfo de Benedetti.

Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

El mismo Ministerio del Interior ha destacado el papel de Mondragón en su sitio web: “Originaria de Victoria, Valle, y residente en Cali desde su infancia, Nhora Mondragón es reconocida por su liderazgo estratégico, su compromiso con la equidad y su enfoque cercano a las necesidades de la población”.

Más de Política

Gustavo Petro y el excomandante del Gaula Ejército, mayor en retiro Óscar Carvajal.

“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Juan Carlos Florián

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Gustavo Petro y Nhora Mondragón.

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Gustavo Petro y Jennifer Pedraza.

“Puestos a tramposas”: escala pelea con el presidente Petro por supuestas irregularidades en títulos universitarios

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe habló sobre las fuertes tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador: “Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”

Carlos Fernando Galán Alcalde de Bogotá, Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro sostiene una reunión con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán: estos son los temas

El presidente Gustavo Petro defendió al nuevo ministro de la Igualdad Alfredo Acosta Zapata.

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.

La dura crítica de Roy Barreras al presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Jugó a ser un Trump versión caricatura”

De izquierda a derecha: Juliana Guerrero, Jennifer Pedraza y Gustavo Petro.

“Se puede”: Gustavo Petro rompió el silencio y se pronunció por escándalo de títulos universitarios que salpica a funcionarios de su Gobierno

Noticias Destacadas