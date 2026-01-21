Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

El candidato a la Cámara de Representantes, Josias Fiesco, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por la suscripción de un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos que, según el denunciante, habría sido destinado a su defensa jurídica tras la supuesta inclusión del mandatario y su familia en la llamada lista Clinton.

El activista y candidato del Centro Democrático solicita que se investigue al jefe de Estado por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación, contemplado en el artículo 397 del Código Penal.

De acuerdo con el documento radicado, el señalamiento se centra en el contrato 001 de 2026, celebrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) con la firma Amadeus Consultancy Limited.

Según la denuncia, el objeto del contrato consistió en la prestación de servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales, así como a la elaboración de conceptos técnicos y recomendaciones estratégicas.

En su denuncia, Fiesco sostiene que dichos servicios estarían relacionados con asuntos “netamente personales” del presidente y no con el ejercicio de sus funciones constitucionales.

En el escrito se afirma que la eventual inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton, hecho que el denunciante califica como de “público conocimiento”, habría motivado la contratación de abogados internacionales con recursos del presupuesto público, lo que, a su juicio, configuraría una utilización indebida de dineros del Estado.

Entre las pretensiones, se solicita a la Comisión admitir la denuncia e iniciar la investigación correspondiente. Además, se pide que, de encontrarse mérito, se adelante el juicio político ante el Senado de la República, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.