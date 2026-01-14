Política

Esta es la carta de renuncia de Angie Rodríguez al Dapre: denuncia “amenazas y ataques sistemáticos”

Rodríguez resaltó su orgullo de haber representado “con dignidad” su cargo.

Danna Valeria Figueroa Rueda

15 de enero de 2026, 2:33 a. m.
Angie Lizeth Rodríguez Fajardo ya presentó su carta de renuncia.
Angie Lizeth Rodríguez Fajardo ya presentó su carta de renuncia. Foto: Cortesía Presidencia

Angie Rodríguez acaba de presentar su carta de renuncia irrevocable como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

En su carta, Rodríguez asegura que se retira “con la frente en alto y con tranquilidad”, priorizando la seguridad de su hijo menor de edad, a quien tuvo que sacar del país por riesgo a su vida e integridad debido al desempeño de sus funciones.

En la misiva también relata que ha sido víctima de “constantes amenazas y ataques sistemáticos, premeditados e infundados” que, según ella, buscan afectar su ejercicio como funcionaria pública y sus derechos políticos, con conductas basadas en su género.

En desarrollo...

