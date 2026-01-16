Cuba amenaza a Estados Unidos tras tensiones por captura de Maduro: “Si nos atacan responderemos”

“Si fuésemos agredidos, pelearíamos con fiereza”, fue el mensaje del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tras los mensajes del gobierno estadounidense en días pasados.

El mandatario se mantuvo firme frente a Estados Unidos: “No habrá rendición ni claudicación posibles como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación”.

Dijo que no dará “ninguna concesión política”. “Eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, añadió. Estas palabras llegan en un momento en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista y los diálogos entre Washington y La Habana se han concentrado en temas migratorios.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Foto: Foto AP/Richard Drew

“El pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual; el imperialismo nos hizo antiimperialistas”, fue uno de los dardos hacia Estados Unidos.

“Siempre estaremos dispuesto al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”, dijo Díaz-Canel en una concentración en La Habana.

Díaz Canel recibió el apoyo del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quién llamó a Estados Unidos a que “deje de amenazar a Cuba”.

El presidente Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra Cuba, luego del ataque el 3 de enero en Venezuela con el que depuso al dictador Nicolás Maduro, el principal aliado de la isla comunista.

En esa operación estadounidense en Caracas fallecieron 32 militares cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro, a los que Díaz Canel rindió homenaje: “Nuestros bravos combatientes, con armas convencionales y sin más chalecos que su moral (...) pelearon hasta morir”.

Trump instó a La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y llegó a sugerir que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente del país.

Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, también anunció recientemente el fin del flujo de petróleo y ayuda de Venezuela hacia la isla, lo cuál ha empeorado la crisis energética en la isla.

Homenaje a militares cubanos caídos en la intervención de EE.UU. a Venezuela. Foto: AP

Según AFP. Cuba apenas logró satisfacer la mitad de su necesidad diaria de electricidad en 2025. La demanda horaria promedio de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios hora (MWH), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MWH.

Debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.

Venezuela no solamente ha sido el gran compañero ideológico de la isla, también es, desde el año 2000, el principal proveedor de petróleo hacia Cuba.