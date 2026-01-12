Mundo

Miguel Díaz-Canel afirma que “no existen conversaciones” en curso con Estados Unidos, tras presiones de Donald Trump

El mandatario cubano aseguró que los contactos entre las dos naciones se remiten únicamente al “ámbito migratorio”.

Redacción Mundo
12 de enero de 2026, 2:57 p. m.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes, 12 de enero, que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos, en momentos en que Washington ha aumentado la presión sobre la isla.

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, escribió Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.

Díaz-Canel sostuvo, en una serie de trinos publicados en la red social, que actualmente solo existen “Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente”.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre EE. UU. y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, añadió.

María Corina Machado le pidió al papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

🔴 En vivo | Venezuela hoy: Edmundo González califica encuentro entre el Papa y María Corina Machado como “un mensaje muy importante”

El papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Tensión en EE. UU.: Departamento de Justicia cita a la Reserva Federal. “Es consecuencia de no seguir preferencias del presidente Trump”

Declaran inválido matrimonio tras uso de inteligencia artificial en los votos

Maduro en la cárcel, ¿y ahora qué? El exministro Julio Londoño Paredes explica los escenarios

Venezuela libera a nuevo grupo de presos políticos; entre ellos, dos ciudadanos italianos

Esta fue la reacción de Donald Trump a la propuesta de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Donald Trump lanza fuerte advertencia a Cuba: “No habrá más petróleo ni dinero”

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

El presidente cubano aseguró que siempre han tenido la disposición para sostener diálogos serios y responsables con los distintos gobierno de Estados Unidos, incluido el de Donald Trump.

Insistió en que estos debe estar sobre “bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco... sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

Díaz-Canel también también manifestó que “el origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EE. UU., empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano” y resaltó que “ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami”.

El domingo, el propio Trump instó a las autoridades cubanas a “llegar a un acuerdo” tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, “se han acabado” los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

El presidente Donald Trump escucha al secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca.
“Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”, destacó entonces.

Poco antes de su mensaje dirigido al gobierno cubano, Trump publicó un comentario de un usuario desconocido de la red X que sugería que su secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió: “¡Suena bien para mí!”.

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

