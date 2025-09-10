Suscribirse

Mundo

Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico: las autoridades investigan las causas

La isla se enfrenta desde hace más de un año a una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

10 de septiembre de 2025, 5:48 p. m.
Vehículos en Cuba después de que el apagón dejara sin funcionar los semáforos
Vehículos en Cuba después de que el apagón dejara sin funcionar los semáforos. | Foto: AFP

Un nuevo apagón generalizado ocurrió el miércoles 10 de septiembre en Cuba, el quinto en menos de un año, informaron las autoridades, que investigan las causas.

“Se ha producido una desconexión total del sistema eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada” de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en el centro de la isla; “no obstante, se investigan las causas”, informó el ministerio de Energía y Minas en su cuenta X.

Contexto: Petro abogó por Cuba en medio de apagones, dijo que es “un pueblo hermano” e hizo un llamado a la solidaridad de Latinoamérica
Conductores en medio del apagón
Conductores en medio del apagón | Foto: AFP

Cuba, con 9,7 millones de habitantes, enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica. El Gobierno reconoce el problema, pero lo atribuye a un mal estado de las instalaciones agravado por las sanciones de Estados Unidos.

El servicio depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

Contexto: Colapsa todo el sistema eléctrico nacional en Cuba

La instalación de 28 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, de los 52 previstos para este año, no ha ayudado a disminuir los cortes.

Desde octubre de 2024, Cuba ha enfrentado cuatro apagones generalizados, algunos de varios días.

Fotos de la semana 25 octubre
La gente juega dominó en la calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 21 de octubre de 2024. | Foto: AP

“Otro retroceso, otro día perdido. Agonía y tristeza, y para algunos, desesperación. No escampa en este país, cuando menos te lo imaginas, te quedas a oscuras”, le dijo a la AFP Alina Gutiérrez, un ama de casa de 62 años que se enteró del nuevo corte eléctrico mientras hacía compras en un mercado de frutas y verduras en un céntrico barrio de La Habana.

Con prisas por volver a su casa, la mujer señaló que deberá “recoger agua todo lo que se pueda y esperar a ver cuánto dura esto”.

Contexto: Las agitadas elecciones en EE. UU. y el apagón en Cuba, entre las fotos destacadas de la semana del 21 al 25 octubre

Este verano, cuando el consumo es mayor por las altas temperaturas, los apagones programados se ampliaron, incluso en La Habana, donde solían ser menos largos.

De acuerdo con las autoridades, los cortes de electricidad programados duraron casi 15 horas diarias en agosto y 16 en julio, en promedio en todo el país.

Una de calle de La Habana, Cuba, totalmente a oscuras por el apagón masivo en la mayor parte de la isla.
Una de calle de La Habana, Cuba, totalmente a oscuras por el apagón masivo en la mayor parte de la isla. | Foto: AFP

El domingo, cinco de las 15 provincias de la isla quedaron a oscuras por una falla en una línea de la red del sistema eléctrico. Aunque el servicio quedó restablecido en unas horas, los apagones programados no dan tregua a la población.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cubaapagónpolítica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.